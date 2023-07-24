Дом занимает площадь более 800 квадратных метров. Он вмещает семь спален и восемь ванных комнат.

Обратите внимание Должны урегулировать ряд вопросов: застройщик о нововведениях на рынке жилья

Уютный и очень "теплый" интерьер – еще одно преимущество

Естественный свет максимально наполняет здание. А камин в гостиной создает дополнительный уют.

Владельцы дома Митчелл и Гузман работали бок о бок с архитекторами и дизайнерами, чтобы воплотить свою картинку в реальность.

Огромная и очень уютная гостиная / Фото Sotheby's International Realty

Ремонт завершили совсем недавно в этом году. Новые владельцы получат дом под ключ со всеми современными удобствами, учитывая игровую комнату, фитнес-зал и сауну.

В доме много изысканных деталей: окна и двери из красного дерева, пол из белого дуба и бельгийского камня, сантехника известных брендов.



В комнаты проникает много природного света / Фото Sotheby's International Realty

Позади жилья есть крытая терраса, бассейн с подогревом и домик для отдыха.

Прекрасное место для отдыха с родными и друзьями / Фото Sotheby's International Realty