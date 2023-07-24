Будинок займає площу понад 800 квадратних метрів. Він вміщує аж сім спалень та вісім ванних кімнат.
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Затишний і дуже "теплий" інтер'єр – ще одна перевага
Природне світло максимально наповнює будинок. А камін у вітальні створює додатковий затишок.
Власники будинку Мітчелл і Гузман працювали пліч-о-пліч з архітекторами та дизайнерами, щоб втілити свою картинку в реальність.
Величезна та дуже затишна вітальня / Фото Sotheby's International Realty
Ремонт завершили зовсім нещодавно в цьому році. Тож нові власники отримають будинок під ключ з усіма сучасними зручностями, враховуючи ігрову кімнату, фітнес-зал і сауну.
У будинку є багато вишуканих деталей: вікна та двері з червоного дерева, підлога з білого дуба та бельгійського каменю, сантехніка відомих брендів.
У кімнати проникає багато природного світла / Фото Sotheby's International Realty
Позаду житла є крита тераса, басейн з підігрівом і будиночок для відпочинку.
Чудове місце для відпочинку з рідними та друзями / Фото Sotheby's International Realty