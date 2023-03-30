Спиро Маласпинас – владелец элитной недвижимости в Аризоне. Он был очень удивлен, когда его дом захотела арендовать Рианна.
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Как выглядит дом, который захотела арендовать Рианна
Спиро Маласпинас работает экспертом по кибербезопасности. В свои 48 лет он успел инвестировать немало денег в недвижимость и роскошную жизнь. В частности, в 2022 мужчина приобрел изысканный дом, площадью 1950 квадратных метров в Райской долине – это богатый городок между Финиксом и Скоттсдейлом.
В особняке разместилось 5 спален, а стоил он 7,3 миллиона долларов. Для управления этой инвестиционной недвижимостью Спиро нанял фирму. Владелец отмечает, что не собирался сдавать дом в аренду, пока не получил неожиданный звонок.
Так выглядит дом внутри / Фото The wall street journal
Кухня элитного дома / Фото The wall street journal
Изысканная гостиная / Фото The wall street journal
Мужчине позвонил работник агентства и предложил сдать недвижимость в аренду на неделю за безумную цену – полмиллиона долларов. Эта сумма покрывала его выплаты по ипотеке в течение двух лет. Впоследствии выяснилось, что арендовала особняк певица Рианна.
Моя 13-летняя дочь была в абсолютном восторге,
– комментирует владелец.
Выяснилось, что певица приехала в местность, чтобы выступить в качестве главной звезды Суперкубка. Знаменитости и спортивные звезды часто для отдыха или рабочих поездок выбирают дорогие частные резиденции, чтобы обеспечить себя достаточным пространством, безопасностью и конфиденциальностью.
На территории отеля есть бассейн / Фото The wall street journal
Поиском недвижимости, отвечающей всем требованиям звезд, занимаются специальные координаторы или помощники. Вовлекают в это дело и бизнес-менеджеров и местных агентов по недвижимости, как это случилось и в случае с фирмой, управлявшей недвижимостью Спиро Маласпинаса.