Рианна арендовала дом за космическую сумму: владелец был в шоке

Мировые знаменитости любят комфорт, поэтому даже в турах жертвовать качеством жизни и экономить на ночлеге не хотят.

Спиро Маласпинас – владелец элитной недвижимости в Аризоне. Он был очень удивлен, когда его дом захотела арендовать Рианна.

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Как выглядит дом, который захотела арендовать Рианна

Спиро Маласпинас работает экспертом по кибербезопасности. В свои 48 лет он успел инвестировать немало денег в недвижимость и роскошную жизнь. В частности, в 2022 мужчина приобрел изысканный дом, площадью 1950 квадратных метров в Райской долине – это богатый городок между Финиксом и Скоттсдейлом.

В особняке разместилось 5 спален, а стоил он 7,3 миллиона долларов. Для управления этой инвестиционной недвижимостью Спиро нанял фирму. Владелец отмечает, что не собирался сдавать дом в аренду, пока не получил неожиданный звонок.

Так выглядит дом внутри / Фото The wall street journal

Кухня элитного дома / Фото The wall street journal

Изысканная гостиная / Фото The wall street journal

Мужчине позвонил работник агентства и предложил сдать недвижимость в аренду на неделю за безумную цену – полмиллиона долларов. Эта сумма покрывала его выплаты по ипотеке в течение двух лет. Впоследствии выяснилось, что арендовала особняк певица Рианна.

Моя 13-летняя дочь была в абсолютном восторге,

– комментирует владелец.

Выяснилось, что певица приехала в местность, чтобы выступить в качестве главной звезды Суперкубка. Знаменитости и спортивные звезды часто для отдыха или рабочих поездок выбирают дорогие частные резиденции, чтобы обеспечить себя достаточным пространством, безопасностью и конфиденциальностью.



На территории отеля есть бассейн / Фото The wall street journal

Поиском недвижимости, отвечающей всем требованиям звезд, занимаются специальные координаторы или помощники. Вовлекают в это дело и бизнес-менеджеров и местных агентов по недвижимости, как это случилось и в случае с фирмой, управлявшей недвижимостью Спиро Маласпинаса.