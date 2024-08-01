Кадры "до" и "после" капитального ремонта пара показала в тиктоке. Видео завирусились и набрало более 24 миллионов просмотров.

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Как пара обновила "худший" дом

Шона регулярно публикует видео, показывая этапы превращения заброшенного дома в роскошное семейное гнездышко. В обновленном доме она живет со своим мужем и сыном.

Женщина поделилась, что старый дом она выбрала не просто так. Ей не нравятся новостройки, потому что они не такие крепкие, как вторичный фонд. И хотя он требовал много времени и средств, Шона была к этому готова.

Супругам пришлось вывезти много хлама и вещей от предыдущих владельцев, обновить фасад и заменить окна и все коммуникации.

Вид дома до и после ремонта: смотрите видео

Внутри ситуация была не лучше: потрепанные обои, старые ковры и изношенное лакокрасочное покрытие. Однако результат ремонта превзошел все ожидания. Некоторые из местных до сих пор не могут поверить, что теперь дом просто невероятный.

Между тем один из пользователей тиктока написал: "У меня отвисла челюсть".

Супруги говорят, что ремонт занял чуть больше чем 2 года. Большинство отделочных работ муж Шоны выполнил собственноручно.