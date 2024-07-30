Супруги приобрели викторианский дом, построенный еще в 1875 году. Недвижимость была в запущенном состоянии, поэтому пара вынуждена была отремонтировать и осовременить жилье.

Обратите внимание Путешествие в прошлое: загляните в дом, где 50 лет назад "остановилось время"

Как супруги обновили викторианский дом

Захира говорит, что они с мужем влюбились в этот дом с первого взгляда. Пара была полна энтузиазма, поэтому и взялась за этот масштабный проект по реконструкции.

Большинство работ муж с женой выполняли сами, снимая все этапы ремонта для своей тикток-страницы.

Мы с самого начала знали, что впереди много работы, в частности замена крыши, прогнивших стен и, конечно же, выселение голубей. Сейчас работаем над тем, чтобы снять старое покрытие, загрунтовать и покрасить фасад. Также завершаем ремонт в фойе,

– поделилась Захира.

По словам супругов, каждый этап реконструкции занимает втрое больше времени и требует вдвое больше денег, чем планировалось изначально. Однако они ищут способы, чтобы сэкономить, например, ищут декор в комиссионных магазинах.

Результат ремонта впечатляет: смотрите видео

В особняке, который пара приобрела за 150 тысяч долларов (около 6,1 миллиона гривен), есть пять спален, две ванные комнаты, сарай для карет и просторное крыльцо.

Пара делится своим опытом в тиктоке, собирая много восторженных реакций пользователей. Например, одно из последних видео собрало более 1,3 миллиона просмотров и 125 тысяч лайков.