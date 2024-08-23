Плитка "имеет силу" превратить любую обычную поверхность в нечто необыкновенное. Эксперты показали три любимые дизайны, которые являются доказательством этого.
Обратите внимание 6 оттенков, которые создадут уют в любом интерьере: подборка от дизайнеров
Кафельная мебель в коридоре
Прихожая с зеленой кафельной скамейкой / Фото STUDIO KEETA
Дизайнер из Лос-Анджелеса Кристина Херсонски создала кафельную скамейку, что на фото, на заказ.
Плитка – замечательный материал, который может приобретать различные формы, а также уместен в любом стиле,
– говорит Херсонские.
Используя плитку для мебели, особенно переделывая старые предметы, мы создаем особый элемент дизайна. Дизайнер говорит, что это способ внести неожиданный оттенок или узор в свой декор.
Плиточный пол в гостиной
Гостиная с цветной квадратной плиткой / Фото Jessica Helgerson Interior Design
Гостиная – это комната, где вы почти никогда не увидите плитку. Мол, она уютная, а этот материал может создать ощущение холода.
Дизайнеры говорят, что это уже в прошлом. Доказательством этого является разноцветный цементный пол на фото выше. Яркие, но одновременно приглушенные тона не только стильные, но и практичные – плитку в основном легко мыть.
Акцентная стена из плитки в спальне
Плитка с узором на стене в спальне / Фото Bert & May
"Один из примеров, который нам нравится, это использование плитки для изголовья кровати или декоративной стены спальни, поскольку это действительно очень нетипично", – говорит Ли Торнли, основатель британской компании основатель Bert & May
Планируя плиточную стену, важно учитывать размер материала, форму и расположение плитки. Большая плитка сделает небольшую комнату просторной, тогда как меньшая – наоборот.