Плитка "имеет силу" превратить любую обычную поверхность в нечто необыкновенное. Эксперты показали три любимые дизайны, которые являются доказательством этого.

Обратите внимание 6 оттенков, которые создадут уют в любом интерьере: подборка от дизайнеров

Кафельная мебель в коридоре

Прихожая с зеленой кафельной скамейкой / Фото STUDIO KEETA

Дизайнер из Лос-Анджелеса Кристина Херсонски создала кафельную скамейку, что на фото, на заказ.

Плитка – замечательный материал, который может приобретать различные формы, а также уместен в любом стиле,

– говорит Херсонские.

Используя плитку для мебели, особенно переделывая старые предметы, мы создаем особый элемент дизайна. Дизайнер говорит, что это способ внести неожиданный оттенок или узор в свой декор.

Плиточный пол в гостиной

Гостиная с цветной квадратной плиткой / Фото Jessica Helgerson Interior Design

Гостиная – это комната, где вы почти никогда не увидите плитку. Мол, она уютная, а этот материал может создать ощущение холода.

Дизайнеры говорят, что это уже в прошлом. Доказательством этого является разноцветный цементный пол на фото выше. Яркие, но одновременно приглушенные тона не только стильные, но и практичные – плитку в основном легко мыть.

Акцентная стена из плитки в спальне

Плитка с узором на стене в спальне / Фото Bert & May

"Один из примеров, который нам нравится, это использование плитки для изголовья кровати или декоративной стены спальни, поскольку это действительно очень нетипично", – говорит Ли Торнли, основатель британской компании основатель Bert & May

Планируя плиточную стену, важно учитывать размер материала, форму и расположение плитки. Большая плитка сделает небольшую комнату просторной, тогда как меньшая – наоборот.