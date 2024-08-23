Плитка "має силу" перетворити будь-яку звичайну поверхню на щось надзвичайне. Експерти показали три улюблені дизайни, які є доказом цього.
Зверніть увагу 6 відтінків, які створять затишок у будь-якому інтер'єрі: добірка від дизайнерів
Кахельні меблі в коридорі
Передпокій із зеленою кахельною лавкою / Фото STUDIO KEETA
Дизайнерка з Лос-Анджелеса Крістіна Херсонські створила кахельну лавку, що на фото, на замовлення.
Плитка – чудовий матеріал, який може набувати різноманітних форм, а також доречний у будь-якому стилі,
– каже Херсонські.
Використовуючи плитку для меблів, особливо переробляючи старі предмети, ми створюємо особливий елемент дизайну. Дизайнерка каже, що це спосіб внести несподіваний відтінок чи візерунок у свій декор.
Плиткова підлога у вітальні
Вітальня з кольоровою квадратною плиткою / Фото Jessica Helgerson Interior Design
Вітальня – це кімната, де ви майже ніколи не побачите плитку. Мовляв, вона затишна, а цей матеріал може створити відчуття холоду.
Дизайнери кажуть, що це вже в минулому. Доказом цього є різнобарвна цементна підлога на фото вище. Яскраві, але водночас приглушені тони не лише стильні, а й практичні – плитку здебільшого легко мити.
Акцентна стіна з плитки в спальні
Плитка з візерунком на стіні в спальні / Фото Bert & May
"Один із прикладів, який нам подобається, це використання плитки для узголів'я ліжка або декоративної стіни спальні, оскільки це справді дуже нетипово", – каже Лі Торнлі, засновник британської компанії засновник Bert & May
Плануючи плиткову стіну, важливо враховувати розмір матеріалу, форму та розташування плитки. Більша плитка зробить невелику кімнату просторішою, тоді як менша – навпаки.