Плитка "має силу" перетворити будь-яку звичайну поверхню на щось надзвичайне. Експерти показали три улюблені дизайни, які є доказом цього.

Зверніть увагу 6 відтінків, які створять затишок у будь-якому інтер'єрі: добірка від дизайнерів

Кахельні меблі в коридорі

Передпокій із зеленою кахельною лавкою / Фото STUDIO KEETA

Дизайнерка з Лос-Анджелеса Крістіна Херсонські створила кахельну лавку, що на фото, на замовлення.

Плитка – чудовий матеріал, який може набувати різноманітних форм, а також доречний у будь-якому стилі,

– каже Херсонські.

Використовуючи плитку для меблів, особливо переробляючи старі предмети, ми створюємо особливий елемент дизайну. Дизайнерка каже, що це спосіб внести несподіваний відтінок чи візерунок у свій декор.

Плиткова підлога у вітальні

Вітальня з кольоровою квадратною плиткою / Фото Jessica Helgerson Interior Design

Вітальня – це кімната, де ви майже ніколи не побачите плитку. Мовляв, вона затишна, а цей матеріал може створити відчуття холоду.

Дизайнери кажуть, що це вже в минулому. Доказом цього є різнобарвна цементна підлога на фото вище. Яскраві, але водночас приглушені тони не лише стильні, а й практичні – плитку здебільшого легко мити.

Акцентна стіна з плитки в спальні

Плитка з візерунком на стіні в спальні / Фото Bert & May

"Один із прикладів, який нам подобається, це використання плитки для узголів'я ліжка або декоративної стіни спальні, оскільки це справді дуже нетипово", – каже Лі Торнлі, засновник британської компанії засновник Bert & May

Плануючи плиткову стіну, важливо враховувати розмір матеріалу, форму та розташування плитки. Більша плитка зробить невелику кімнату просторішою, тоді як менша – навпаки.