Об этом рассказал аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орищак. По его словам, риелторы всегда заинтересованы получить комиссию за сделку, поэтому максимально ускоряют покупку. Однако жить потом в приобретенном жилье вам, поэтому доверять стоит только своим критериям качества.

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На что прежде всего обратить внимание, покупая жилье

Если вы переезжаете в новый город и ищете район, в котором приобретете жилье, попробуйте сначала арендовать в выбранной локации квартиру. Это позволит самостоятельно почувствовать, насколько здесь развита инфраструктура, спокойно ли здесь и, что актуально сейчас, как функционируют графики отключения электроэнергии.

Важно проверить, нет ли рядом коллекторов, которые могут принести неприятные запахи в момент изменения направления ветра, как освещены улицы и в какой степени спокойно по району гуляют семьи с детьми, стоит познакомиться с разными людьми и спрашивать их мнение о проживании в этом районе и сравнить свои оценки с отзывами реальных людей,

– сказал Орищак.

Другим важным аспектом есть соседи. Не только по этажу или подъезду, но и по инфраструктуре. Потому эксперт советует проверить наличие шумных баров, баскетбольных площадок или темных скверов.

Также, выбирая квартиру, следует внимательно сверять план по незаконной перепланировке или незаконно проведенному отоплению (горячих труб) под бетонным полом. Не менее важен вопрос канализации, отопления квартир, давления воды в кранах и наличия парковочных мест возле дома, что можно проверить только лично в разное время недели и дня, или пообщавшись с соседями.

Очевидно, что в присутствии риелтора никто не скажет негативных подробностей, а значит – придется вернуться самостоятельно и общаться с соседями. Также важно будет узнать и о людях, проживающих в подъезде,

– продолжает Орищак.

Выбрав квартиру, стоит провести независимую платную оценку документации жилья. Предстоит проверить и права собственности, переход собственников, долевое участие в данной недвижимости, прописку несовершеннолетних детей или инвалидов. Услуги риелторской компании в этой ситуации будут неуместны – в их интересах довести вас до этапа заключения сделки как можно быстрее.

Из того, что должно вас насторожить – низкая стоимость жилья по сравнению с другими предложениями. Такие квартиры следует проверять особенно тщательно, не веря рассказам владельца о причинах такой цены. Также стоит осторожничать, если в квартире совсем нет ремонта. В прошлом такая квартира могла иметь неблагополучную историю, и еще некоторое время привлекать нежелательных визитеров.