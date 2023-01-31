Про це розповів аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак. За його словами, рієлтори завжди зацікавлені отримати комісію за угоду, тому максимально пришвидшують купівлю. Однак жити потім в придбаному житлі вам, тому довіряти варто лише власним критеріям якості.

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На що насамперед звернути увагу, купуючи житло

Якщо ви переїжджаєте до нового міста та шукаєте район, в якому згодом придбаєте житло, спробуйте спершу орендувати в обраній локації квартиру. Це дозволить самостійно відчути, наскільки тут розвинута інфраструктура, чи тут спокійно та, що актуально зараз, як функціонують графіки відключення електроенергії.

Важливо перевірити, чи немає поруч колекторів, які можуть принести неприємні запахи в момент зміни напряму вітру, як освітлено вулиці та в якій мірі спокійно районом гуляють сім'ї з дітьми, варто познайомитися з різними людьми та запитувати їхню думку про проживання в цьому районі та порівняти свої оцінки з відгуками реальних людей,

– сказав Орищак.

Іншим важливими аспектом сусіди. Не лише за поверхом чи під'їздом, але й за інфраструктурою. Тому експерт радить перевірити наявність галасливих барів, баскетбольних майданчиків або темних скверів.

Також, обираючи квартиру, варто уважно звіряти план щодо незаконного перепланування, або незаконно проведеного опалення (гарячих труб) під бетонною підлогою. Також важливим є питання каналізації, опалення квартир, тиску води в кранах та наявності паркувальних місць біля будинку, що можна перевірити лише особисто в різні часи тижня та дня, або поспілкувавшись з сусідами.

Очевидно, що в присутності рієлторі ніхто не скаже негативних подробиць, а отже – доведеться повернутися самостійно та спілкуватися з сусідами. Також важливим буде дізнатися й про людей, які мешкають у під'їзді,

– продовжує Орищак.

Обравши квартиру, не завадить одержати незалежну платну оцінку документації житла. Потрібно буде перевірити і права власності, перехід власників, пайову участь у даній нерухомості, прописку неповнолітніх дітей або інвалідів. Послуги рієлторської компанії в цій ситуації будуть недоречними – в їхніх інтересах довести вас до етапу укладання угоди якнайшвидше.

Із того, що має вас насторожити – низька вартість житла порівняно з іншими пропозиціями. Такі квартири слід перевіряти особливо ретельно, не вірячи розповідям власника про причини такої ціни. Також варто бути обережним, якщо у квартирі зовсім немає ремонту. В минулому така квартира могла мати неблагополучну історію й ще якийсь час притягувати небажаних візитерів.