Если заражение черной плесенью охватывает 1 квадратный метр или больше, то очисткой должен заняться специалист. Лучше не нужно доводить свой дом до такого состояния и доставлять себе лишние хлопоты.
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Как предотвратить появление черной плесени
Поскольку споры плесени "живут" везде, в вашем доме может образоваться колония черной плесени или других токсичных плесен. Однако следуя этим советам, вы сможете предотвратить появление любой нежелательной плесени.
Совет 1: контролируйте уровень влажности
Плесень нуждается в влаге для роста. Следите за тем, чтобы уровень влажности в вашем доме не превышал 60 процентов.
Совет 2: сохраняйте ткани и поверхности сухими
Никогда не оставляйте мокрые пальто, обувь или полотенца в куче. Нужно всего 2 дня, чтобы плесень прижилась, начала расти и вы почувствовали затхлый запах. Развешайте мокрые вещи, чтобы они быстрее высыхали.
Обязательно вытирайте душевые кабины и ванночки после каждого использования. Отложите влажную уборку, например мытье полов, чистку тканей паром или поверхностей, на теплый день, если это возможно. Поверхности будут быстро высыхать.
Совет 3: улучшайте вентиляцию
Убедитесь, что вы используете вытяжку и вентиляторы в ванной комнате и на кухне, когда что-то делаете для очистки пара и ускорения высыхания.
Открывайте дверь и окна в сухие воздушные дни.
Совет 4: используйте осушитель воздуха
Если в ваших комнатах высока влажность, приобретите осушитель. Обязательно ухаживайте за приборами и опорожняйте контейнер для сбора воды по крайней мере каждый день.
Совет 5: проверяйте воздуховоды и вентиляционные системы
Вы всегда должны проверять и очищать воздуховоды и вентиляции не менее 1 раза в год. Так можно предотвратить засор или утечки, через которые влага возвращается в ваш дом.