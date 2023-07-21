Если заражение черной плесенью охватывает 1 квадратный метр или больше, то очисткой должен заняться специалист. Лучше не нужно доводить свой дом до такого состояния и доставлять себе лишние хлопоты.

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Как предотвратить появление черной плесени

Поскольку споры плесени "живут" везде, в вашем доме может образоваться колония черной плесени или других токсичных плесен. Однако следуя этим советам, вы сможете предотвратить появление любой нежелательной плесени.

Совет 1: контролируйте уровень влажности

Плесень нуждается в влаге для роста. Следите за тем, чтобы уровень влажности в вашем доме не превышал 60 процентов.

Совет 2: сохраняйте ткани и поверхности сухими

Никогда не оставляйте мокрые пальто, обувь или полотенца в куче. Нужно всего 2 дня, чтобы плесень прижилась, начала расти и вы почувствовали затхлый запах. Развешайте мокрые вещи, чтобы они быстрее высыхали.

Обязательно вытирайте душевые кабины и ванночки после каждого использования. Отложите влажную уборку, например мытье полов, чистку тканей паром или поверхностей, на теплый день, если это возможно. Поверхности будут быстро высыхать.

Совет 3: улучшайте вентиляцию

Убедитесь, что вы используете вытяжку и вентиляторы в ванной комнате и на кухне, когда что-то делаете для очистки пара и ускорения высыхания.

Открывайте дверь и окна в сухие воздушные дни.

Совет 4: используйте осушитель воздуха

Если в ваших комнатах высока влажность, приобретите осушитель. Обязательно ухаживайте за приборами и опорожняйте контейнер для сбора воды по крайней мере каждый день.

Совет 5: проверяйте воздуховоды и вентиляционные системы

Вы всегда должны проверять и очищать воздуховоды и вентиляции не менее 1 раза в год. Так можно предотвратить засор или утечки, через которые влага возвращается в ваш дом.