Якщо зараження чорною пліснявою охоплює 1 квадратний метр або більше, то очищенням повинен зайнятися фахівець. Краще не треба доводити свій дім до такого стану та завдавати собі зайвого клопоту.

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Як запобігти появі чорної цвілі

Оскільки спори цвілі "живуть" скрізь, у вашому домі може утворитися колонія чорної цвілі або інших токсичних. Однак дотримуючись цих порад, ви зможете запобігти появі будь-якої небажаної цвілі.

Порада 1: контролюйте рівень вологості

Цвіль потребує вологи для росту. Тож стежте за тим, щоб рівень вологості у вашому домі не перевищував 60 відсотків.

Порада 2: зберігайте тканини та поверхні сухими

Ніколи не залишайте мокрі пальто, взуття чи рушники в купі. Потрібно лише 2 дні, щоб цвіль прижилася, почала рости й ви відчули затхлий запах. Розвішайте мокрі речі, щоб вони швидше висихали.

Обов'язково витирайте душові кабіни та ванни після кожного використання. Відкладіть вологе прибирання, як-от миття підлоги, чищення тканин парою чи поверхонь, на теплий день, якщо це можливо. Поверхні швидко висихатимуть.

Порада 3: покращуйте вентиляцію

Переконайтеся, що ви використовуєте витяжку й вентилятори у ванній кімнаті та на кухні, коли щось робите, щоб очистити пару та прискорити висихання.

Відчиняйте двері та вікна в сухі повітряні дні.

Порада 4: використовуйте осушувач повітря

Якщо у ваших кімнатах висока вологість, придбайте осушувач. Обов'язково доглядайте за приладами та спорожнюйте контейнер для збору води принаймні щодня.

Порада 5: перевіряйте повітропроводи та вентиляційні системи

Ви завжди повинні перевіряти та очищати повітропроводи й вентиляції принаймні 1 раз на рік. Так можна вчасно помітити й запобігти засміченню або витоку, через які волога повертається у ваш дім.