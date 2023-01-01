Чтобы не выпустить из дома все тепло, рассказываем о нескольких действенных методиках проветривания.

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Методика 5 на 5

В теплое время года окна можно ставить на проветривание или держать их открытыми длительное время. При этом оптимальное время для проветривания – 15 – 20 минут 2 раза в день.

Зимой через 15 минут квартира остынет полностью. А тепло сегодня особенно дорого. Поэтому можно использовать простую технику, которая уронит в жилье свежий воздух и при этом не охладит помещение полностью – 5 на 5.



Как правильно проветривать квартиру зимой / Фото Pixabay

Этот способ прерывистой или поперечной вентиляции отлично подойдет для тех, кто большую часть времени проводит дома, редко выходит на улицу или вынужденно сидит дома по болезни.

Окна нужно открыть на 5 минут – по возможности можно открыть так, чтобы сделать поперечную вентиляцию. Через 5 минут все окна необходимо закрыть. Для достаточного количества свежего воздуха подобную процедуру нужно повторить 5 раз в день. Каждая должна занять не менее 5 минут.

Методика 3 на 5

Для тех, кто производит дома меньше времени, рекомендуется модифицированная версия, расписанного выше способа. При ней проветривать жилье можно 3 раза в сутки:

утром, когда встаете,

когда возвращаетесь с работы,

перед сном.

Чтобы не забывать о проветривании – установите таймер, а затем засекайте ровно 5 минут, чтобы квартира не успела полностью остыть.



Проветривайте жилье несколько раз в сутки / Фото Pixabay

Учтите фактор влажности

Если в помещении влажность выше 60%, то проветривать его нужно обязательно и чаще. Иначе в помещении начинают размножаться пылевые клещи, плесень и грибки. Все это провоцирует аллергические реакции и проблемы с дыханием.

При влажности ниже 40% следует позаботиться о дополнительном увлажнении воздуха, поскольку это повышает риск простуд, ведь при сухом воздухе снижается увлажнение слизистых глаз и носа.