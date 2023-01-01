Щоб не випустити з помешкання усе тепло, розповідаємо про кілька дієвих методик провітрювання.

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Методика 5 на 5

У теплу пору року вікна можна ставити на провітрювання або тримати їх відкритими тривалий час. При цьому оптимальний час для провітрювання – 15 – 20 хвилин 2 рази на добу.

Взимку за 15 хвилин квартира охолоне повністю. А тепло сьогодні особливо дороге. Тому можна використати просту техніку, яка впустить у житло свіже повітря і при цьому не охолодить приміщення повністю – 5 на 5.



Як правильно провітрювати квартиру узимку / Фото Pixabay

Цей спосіб переривчастої або поперечної вентиляції відмінно підійде для тих, хто більшу частину часу проводить вдома, рідко виходить на вулицю або вимушено сидить вдома через хворобу.

Вікна потрібно відкрити на 5 хвилин – по можливості можна відкрити їх так, щоб зробити поперечну вентиляцію. Через 5 хвилин усі вікна потрібно закрити. Для достатньої кількості свіжого повітря таку процедуру потрібно повторити 5 разів на день. Кожна повинна тривати не менше 5 хвилин.

Методика 3 на 5

Для тих, хто проводить вдома менше часу, рекомендується модифікована версія, розписаного вище способу. При ній провітрювати житло можна 3 рази на добу:

вранці, коли встаєте,

коли повертаєтеся з роботи,

перед сном.

Щоб не забувати про провітрювання – встановіть таймер, а потім засікайте рівно 5 хвилин, щоб квартира не встигла повністю охолонути.



Провітрюйте житло кілька разів на добу / Фото Pixabay

Врахуйте фактор вологості

Якщо в приміщенні вологість вища за 60%, то провітрювати його потрібно обов'язково і якнайчастіше. Інакше в приміщенні починають розмножуватися пилові кліщі, пліснява та грибки. Все це провокує алергічні реакції та проблеми з диханням.

При вологості нижче 40% варто подбати про додаткове зволоження повітря, оскільки це підвищує ризик застуд, адже при сухому повітрі знижується зволоження слизових оболонок очей та носа.