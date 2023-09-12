Цвет, размер, отделка – все это очень важно учитывать, когда выбираете покрытие. Есть много разных типов пола, которые создадут иллюзию большей комнаты, независимо от того, у вас маленькая кухня, или просто захламлена большая.

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Эксперты рассказывают о трех главных факторах, которые следует учитывать, выбирая пол на кухню.

Используйте светлые цвета

Один из основных способов сделать вашу кухню более просторной – это усилить естественное освещение, выбрав светлые и яркие цвета.

"Эти тона часто являются лучшим выбором для создания иллюзии большего пространства. Светлый деревянный оттенок, светло-серый или белый пол будет отражать свет и делать комнату более открытой", – говорят эксперты.

Другие нейтральные цвета, такие как: бежевый, слоновая кость, кремовые и пастельные, также могут "открыть пространство".

Белая кухня с деревянными шкафами / Фото The Wawdrey House

Создайте "поток" с помощью одинакового пола

Еще один способ усилить иллюзию большего пространства – использовать одинаковые полы на кухне и смежных комнатах. Дизайнеры говорят, что так вы создадите "поток".

Интересно, что такой метод зрительно увеличит не только кухню, но и все комнаты с одинаковым покрытием.

Светлая кухня с деревянным островом / Фото Hetherington

Выбирайте паркет или плитку больших размеров

В мире плитки или деревянных досок размер не имеет значения.

"Большие плитки или доски означают меньше линий затирки или швов, что создает более единый вид и ощущение более широкого пространства", – рассказывает ведущий дизайнер Hearth and Petals Боб Томас.

То есть тонкие линии между плитками создают иллюзию сплошной поверхности, что делает кухню более объемной.

Кухня с темными шкафами и светло-серым полом / Фото HUX London