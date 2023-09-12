Колір, розмір, оздоблення – усе це дуже важливо враховувати, коли обираєте покриття. Є багато різних типів підлоги, які створять ілюзію більшої кімнати, незалежно від того, чи у вас маленька кухня, чи просто захаращена велика.

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Експерти розповідають про три головні фактори, які слід враховувати, обираючи підлогу на кухню.

Використовуйте світлі кольори

Один із основних способів зробити вашу кухню просторішою – це підсилити природне освітлення, вибравши світлі та яскраві кольори.

"Ці тони часто є найкращим вибором для створення ілюзії більшого простору. Світлий дерев'яний відтінок, світло-сіра або біла підлога буде відбивати світло та робити кімнату більш відкритою", – кажуть експерти.

Інші нейтральні кольори, такі як: бежевий, слонова кістка, кремові та пастельні, також можуть "відкрити простір".

Біла кухня з дерев'яними шафами / Фото The Wawdrey House

Створіть "потік" за допомогою однакової підлоги

Ще один спосіб підсилити ілюзію більшого простору – використовувати однакову підлогу на кухні та суміжних кімнатах. Дизайнери кажуть, що так ви створите "потік".

Цікаво, що такий метод візуально збільшить не лише кухню, а й всі кімнати з однаковим покриттям.

Світла кухня з дерев'яним островом / Фото Hetherington

Обирайте паркет або плитку більших розмірів

У світі плитки чи дерев'яних дощок розмір має значення.

"Більші плитки чи дошки означають менше ліній затирки або швів, що створює більш єдиний вигляд і відчуття ширшого простору", – розповідає провідний дизайнер Hearth and Petals Боб Томас.

Тобто тонкі лінії між плитками створюють ілюзію суцільної поверхні, що робить кухню більш об'ємною.

Кухня з темними шафами та світло-сірою підлогою / Фото HUX London