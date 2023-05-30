Существует много размеров и моделей кроватей, но важно выбрать самое большое, стандартное. Почему? Это гарантирует больший комфорт и приятные впечатления.

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Что следует помнить при выборе кровати

Основные требования к мебели для спальни:

прочность;

стойкость к деформации;

способность выдерживать разный вес;

оснащение крепкими ортопедическими элементами.

Также внимательно выбирайте матрас. Его толщина должна быть более 20 сантиметров.

Выбирайте большую кровать / Фото Pexels

Выбирая большую кровать, обращайте внимание на качество материалов и размеры. При этом желательно учитывать некоторые правила:

длина кровати должна соответствовать росту;

30 сантиметров прибавляют к значению высоты;

следует учитывать размер подушек.

Мебель размера king-size обычно имеет ширину 180 или 200 сантиметров и длину 200 или 220 сантиметров.

Подушки часто занимают много места / Фото Pexels