Існує багато розмірів та моделей ліжок, але важливо обрати саме велике, стандартне. Чому? Це гарантує більший комфорт і приємні враження.

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Що варто пам'ятати під час вибору ліжка

Основні вимоги до меблів для спальні:

міцність;

стійкість до деформації;

здатність витримувати різну вагу;

оснащення міцними ортопедичними елементами.

Також уважно обирайте матрац. Його товщина повинна бути більше ніж 20 сантиметрів.

Обирайте велике ліжко / Фото Pexels

Обираючи велике ліжко, звертайте увагу на якість матеріалів і розміри. При цьому бажано враховувати деякі правила:

довжина ліжка має відповідати росту;

30 сантиметрів додають до значення висоти;

варто враховувати розмір подушок.

Меблі розміру king-size зазвичай мають ширину 180 або 200 сантиметрів і довжину 200 або 220 сантиметрів.

Подушки часто займають багато місця / Фото Pexels