Існує багато розмірів та моделей ліжок, але важливо обрати саме велике, стандартне. Чому? Це гарантує більший комфорт і приємні враження.
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Що варто пам'ятати під час вибору ліжка
Основні вимоги до меблів для спальні:
- міцність;
- стійкість до деформації;
- здатність витримувати різну вагу;
- оснащення міцними ортопедичними елементами.
Також уважно обирайте матрац. Його товщина повинна бути більше ніж 20 сантиметрів.
Обирайте велике ліжко / Фото Pexels
Обираючи велике ліжко, звертайте увагу на якість матеріалів і розміри. При цьому бажано враховувати деякі правила:
- довжина ліжка має відповідати росту;
- 30 сантиметрів додають до значення висоти;
- варто враховувати розмір подушок.
Меблі розміру king-size зазвичай мають ширину 180 або 200 сантиметрів і довжину 200 або 220 сантиметрів.
Подушки часто займають багато місця / Фото Pexels