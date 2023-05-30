Как выбрать кровать в спальню: вот, о чем нужно помнить
Источник:Room to do
Выбрать идеальную кровать в спальню достаточно сложно. Но это то дело, которое стоит сделать лучше, потому что от этого зависит сон и самочувствие.
Существует много размеров и моделей кроватей, но важно выбрать самое большое, стандартное. Почему? Это гарантирует больший комфорт и приятные впечатления.
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Что следует помнить при выборе кровати
Основные требования к мебели для спальни:
- прочность;
- стойкость к деформации;
- способность выдерживать разный вес;
- оснащение крепкими ортопедическими элементами.
Также внимательно выбирайте матрас. Его толщина должна быть более 20 сантиметров.
Выбирая большую кровать, обращайте внимание на качество материалов и размеры. При этом желательно учитывать некоторые правила:
- длина кровати должна соответствовать росту;
- 30 сантиметров прибавляют к значению высоты;
- следует учитывать размер подушек.
Мебель размера king-size обычно имеет ширину 180 или 200 сантиметров и длину 200 или 220 сантиметров.