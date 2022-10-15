Об этом рассказывают эксперты в сфере бизнеса, экономики и недвижимости Людмила Симонова и Сергей Следзь. Они отметили, что в окрестностях столицы появились предложения офисов за 3 доллара/"квадрат" в месяц. Это даже ниже, чем во времена последнего мирового кризиса недвижимости в 2008 году.

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Почему просел спрос на коммерческую недвижимость

Постоянные арендаторы договариваются с собственниками о 25 – 50% довоенной стоимости аренды, поскольку бизнес не позволяет платить больше, а они, надеясь на восстановление экономической стабильности, не хотят потерять "насиженное" место.

Владельцы в этой ситуации соглашаются на любую плату, поскольку перспектива остаться без арендаторов, но с коммунальными никого не устраивает.

– отмечают эксперты.

На изменение спроса влияет несколько факторов:

Пандемия коронавируса . Во время пиковых вспышек COVID-19 многие оборудовали себе рабочие места дома, а компании переходили на дистанционный режим работы. Это снижало расходы компаний на аренду помещений, и в результате спрос на помещение.

. Во время пиковых вспышек COVID-19 многие оборудовали себе рабочие места дома, а компании переходили на дистанционный режим работы. Это снижало расходы компаний на аренду помещений, и в результате спрос на помещение. Отток части международных транснациональных компаний из Киева. После начала полномасштабного вторжения они переместились на Западную Украину, где цены по сравнению с довоенным периодом даже выросли на 10 – 20%.

После начала полномасштабного вторжения они переместились на Западную Украину, где цены по сравнению с довоенным периодом даже выросли на 10 – 20%. Полномасштабное вторжение полностью изменило бизнес в Украине. Если раньше импорт и экспорт шли большой долей через порты Черного и Азовского морей, то теперь экспорт идет через западную границу и дальше на север через Балтику или на юг через Средиземноморье, а импорт – наоборот. Следовательно, через западные границы стало перемещаться значительно больше товаров. Возник небывалый спрос на пограничную недвижимость во Львове, Ужгороде и других приграничных городах, поскольку перевозчикам необходимы точки растаможивания.



Отдельный спрос на коммерческие помещения оказала гуманитарная помощь от других стран. Это прежде всего склады для хранения и сортировки. Кроме того, повышен интерес к почтовым транспортно-логистическим услугам по доставке определенных грузов.

Если раньше импорт и экспорт шли большой долей через порты Черного и Азовского морей, то теперь экспорт идет через западную границу и дальше на север через Балтику или на юг через Средиземноморье, а импорт – наоборот. Следовательно, через западные границы стало перемещаться значительно больше товаров. Возник небывалый спрос на пограничную недвижимость во Львове, Ужгороде и других приграничных городах, поскольку перевозчикам необходимы точки растаможивания. Отдельный спрос на коммерческие помещения оказала гуманитарная помощь от других стран. Это прежде всего Кроме того, повышен интерес к почтовым транспортно-логистическим услугам по доставке определенных грузов. Число граждан в Украине уменьшилось в связи с временной эмиграцией в другие страны. Поэтому общее потребление в Украине существенно снизилось, что ослабило спрос как на товары широкого потребления, так и на недвижимость.

На рынок выходит подземная недвижимость

Сейчас в Украине есть спрос на бомбоубежища. К тому же девелоперы серьезно задумываются о создании сетей подземных городов. Более того – некоторые оценивают вложения в подземную инфраструктуру как самое надежное вложение в коммерческую недвижимость. Так что у прибыльных "квадратов" вырисовывается пока необычная нам, но уже привлекательная своей надежностью подземная перспектива.