Про це розповідають експерти у сфері бізнесу, економіки та нерухомості Людмила Сімонова та Сергій Следзь. Вони зауважили, що на околицях столиці з'явилися пропозиції офісів за 3 долари/"квадрат" на місяць. Це навіть нижче, ніж у часи останньої світової кризи нерухомості 2008 року.

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Чому просів попит на комерційну нерухомість

Постійні орендарі домовляються з власниками про 25 – 50% довоєнної вартості оренди, оскільки бізнес не дозволяє платити більше, а вони, сподіваючися на відновлення економічної стабільності, не хочуть втратити "насиджене" місце.

Власники в цій ситуації погоджуються на будь-яку плату, оскільки перспектива залишитися без орендарів, але з комунальними нікого не влаштовує,

– зауважують експерти.

На зміну попиту впливає кілька факторів:

Пандемія коронавірусу . У час пікових спалахів COVID-19, багато хто обладнував собі робочі місця вдома, а компанії переходили на дистанційний режим роботи. Це знижувало витрати компаній на оренду приміщень, і в результаті – попит на приміщення.

. У час пікових спалахів COVID-19, багато хто обладнував собі робочі місця вдома, а компанії переходили на дистанційний режим роботи. Це знижувало витрати компаній на оренду приміщень, і в результаті – попит на приміщення. Відтік частини міжнародних транснаціональних компаній з Києва. Після початку повномасштабного вторгнення вони перемістилися на Західну Україну, де ціни, порівняно з довоєнним періодом, навіть зросли на 10 – 20%.

Після початку повномасштабного вторгнення вони перемістилися на Західну Україну, де ціни, порівняно з довоєнним періодом, навіть зросли на 10 – 20%. Повномасштабне вторгнення повністю змінило бізнес в Україні. Якщо раніше імпорт і експорт ішли великою часткою через порти Чорного та Азовського морів, то тепер експорт іде через західний кордон і далі на північ через Балтику або на південь через Середземномор’я, а імпорт – навпаки. Відтак через західні кордони стало переміщуватися значно більше товарів. Виник небувалий попит на прикордонну нерухомість у Львові, Ужгороді та інших прикордонних містах, оскільки перевізникам необхідні точки "розмитнення".



Окремий попит на комерційні приміщення створила гуманітарна допомога від інших країн. Це насамперед склади для зберігання і сортування. Крім того, є підвищений інтерес до поштових транспортно-логістичних послуг із доставки певних вантажів.

Якщо раніше імпорт і експорт ішли великою часткою через порти Чорного та Азовського морів, то тепер експорт іде через західний кордон і далі на північ через Балтику або на південь через Середземномор’я, а імпорт – навпаки. Відтак через західні кордони стало переміщуватися значно більше товарів. Виник небувалий попит на прикордонну нерухомість у Львові, Ужгороді та інших прикордонних містах, оскільки перевізникам необхідні точки "розмитнення". Окремий попит на комерційні приміщення створила гуманітарна допомога від інших країн. Це насамперед Крім того, є підвищений інтерес до поштових транспортно-логістичних послуг із доставки певних вантажів. Кількість громадян в Україні зменшилась у зв’язку з тимчасовою еміграцією в інші країни. Тому загальне споживання в Україні істотно зменшилося, що послабило попит як на товари широкого вжитку, так і на нерухомість.

На ринок виходить підземна нерухомість

Наразі в Україні є попит на бомбосховища. До того ж девелопери серйозно замислюються над створенням мереж підземних міст. Ба більше – дехто оцінює вкладення в підземну інфраструктуру як найнадійніше вкладення в комерційну нерухомість. Тож у прибуткових "квадратів" вимальовується поки що незвична нам, але вже приваблива своєю надійністю підземна перспектива.