Наша подборка палитр поможет подобрать цвет, который изменить настроение помещения. И что важно – здесь найдутся оттенки на любой вкус.
Интересно Что нужно знать, обустраивая однокомнатную квартиру: практические советы известного девелопера
Комбинация пастельных цветов
Комбинация пастельных цветов / Фото love property
Пастельные тона остаются лидерами этого и следующего года. Для фанатов пастели компания Lick даже предложила специально разработанную коллекцию красок Neo Deco, в которой идеально сочетаются мелово-розовый, солнечный желтый и свежий синий. Эксперты отмечают, что эти цвета лучше всего подойдут для гостиной.
Горчичный оттенок
Трендовый цвет для оформления интерьеров / Фото love property
На смену прошлогодней охры пришел горчичный оттенок. Он несколько темнее предыдущего тренда и прекрасно выглядит в любых помещениях. Особенно стильным является сочетание с черными акцентами и мебелью природных оттенков.
Приглушенный голубой
Голубой в интерьере / Фото love property
Graham & Brown назвали голубой главным цветом 2022 года, а приглушенный оттенок Breathe, который идеально подходит для создания спокойного пространства, активно используется дизайнерами интерьеров для спален, гостиных и домашних офисов.
Чтобы создать ощущение легкости, можно совместить его с белым или другим глубоким тоном, что разбавит монохромную палитру.
Серый с оттенком натурального бежевого
Оттенок Greige в интерьере / Фото love property
Greige – о тепле и уюте. Это органический переход от нейтрального серого до более современного оттенка.
Полезно Особенности элитного жилья: что такое пентхаус и где купить в Киеве
Бежевый Brave Ground
Цвет Brave Ground в интерьере / Фото love property
Цвет, получивший название Brave Ground, – это теплый нейтральный тон, который создает баланс в любом помещении. Эта непринужденная столовая имеет прекрасный вид вместе с мебелью в натуральных тонах.
Розовый
Розовый цвет ванной комнаты / Фото love property
В этом и следующем году в дизайне будет фигурировать мягкий розовый. Компания Original Style выпустила особую линейку "Дикая роза", которая подходит для ванных комнат.
Камень
Теплые оттенки в интерьере / Фото love property
Теплые оттенки телесного цвета могут невероятно изменить настроение вашего дома. Эта тенденция идеальна для комнат в скандинавском стиле.
Терракота
Терракота в интерьере / Фото love property
Цвет на основе апельсина с успокаивающими янтарными оттенками идеален для спален. Для достижения максимального уюта, покрасьте ним все 4 стены или сделайте его акцентным цветом.
Изумрудный
Изумрудный в интерьере кухни / Фото love property
Дизайнеры со всего мира сходятся во мнении, что насыщенный зеленый цвет – это must have на современных кухнях.
Бирюзовый
Голубой в интерьере / Фото love property
Нежное сочетание серо-голубого и зеленого оттенков описывается как "интригующий полутон, который создает гармонию". На фоне белой деревянной отделки и натурального пола, такая краска сделает ваши помещения чистыми и свежими.
Смесь серого и розового
Цвет Sulking Room Pink в интерьере / Фото love property
Sulking Room Pink – это смесь серого и розового, которая является беспроигрышным вариантом для классической кухни-столовой.
Малиновый
Малиновый цвет в интерьере / Фото love property
Дизайнеры предусматривают всплеск популярности красно-розовых тонов. Тропические оттенки особенно удачные для акцентной стены, добавляя яркости и солнечного тепла в любую погоду.