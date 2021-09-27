Какие цвета помогут обновить интерьер: главные тренды 2021 и 2022 года
Источник:24 канал
Осень – замечательный период для начала ремонта. И если вы все-таки решились на изменения, попробуйте поэкспериментировать с трендовыми цветами 2021 – 2022 года.
Наша подборка палитр поможет подобрать цвет, который изменить настроение помещения. И что важно – здесь найдутся оттенки на любой вкус.
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Комбинация пастельных цветов
Пастельные тона остаются лидерами этого и следующего года. Для фанатов пастели компания Lick даже предложила специально разработанную коллекцию красок Neo Deco, в которой идеально сочетаются мелово-розовый, солнечный желтый и свежий синий. Эксперты отмечают, что эти цвета лучше всего подойдут для гостиной.
Горчичный оттенок
На смену прошлогодней охры пришел горчичный оттенок. Он несколько темнее предыдущего тренда и прекрасно выглядит в любых помещениях. Особенно стильным является сочетание с черными акцентами и мебелью природных оттенков.
Приглушенный голубой
Graham & Brown назвали голубой главным цветом 2022 года, а приглушенный оттенок Breathe, который идеально подходит для создания спокойного пространства, активно используется дизайнерами интерьеров для спален, гостиных и домашних офисов.
Чтобы создать ощущение легкости, можно совместить его с белым или другим глубоким тоном, что разбавит монохромную палитру.
Серый с оттенком натурального бежевого
Greige – о тепле и уюте. Это органический переход от нейтрального серого до более современного оттенка.
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Бежевый Brave Ground
Цвет, получивший название Brave Ground, – это теплый нейтральный тон, который создает баланс в любом помещении. Эта непринужденная столовая имеет прекрасный вид вместе с мебелью в натуральных тонах.
Розовый
В этом и следующем году в дизайне будет фигурировать мягкий розовый. Компания Original Style выпустила особую линейку "Дикая роза", которая подходит для ванных комнат.
Камень
Теплые оттенки телесного цвета могут невероятно изменить настроение вашего дома. Эта тенденция идеальна для комнат в скандинавском стиле.
Терракота
Цвет на основе апельсина с успокаивающими янтарными оттенками идеален для спален. Для достижения максимального уюта, покрасьте ним все 4 стены или сделайте его акцентным цветом.
Изумрудный
Дизайнеры со всего мира сходятся во мнении, что насыщенный зеленый цвет – это must have на современных кухнях.
Бирюзовый
Нежное сочетание серо-голубого и зеленого оттенков описывается как "интригующий полутон, который создает гармонию". На фоне белой деревянной отделки и натурального пола, такая краска сделает ваши помещения чистыми и свежими.
Смесь серого и розового
Sulking Room Pink – это смесь серого и розового, которая является беспроигрышным вариантом для классической кухни-столовой.
Малиновый
Дизайнеры предусматривают всплеск популярности красно-розовых тонов. Тропические оттенки особенно удачные для акцентной стены, добавляя яркости и солнечного тепла в любую погоду.