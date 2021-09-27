Какие цвета помогут обновить интерьер: главные тренды 2021 и 2022 года

Осень – замечательный период для начала ремонта. И если вы все-таки решились на изменения, попробуйте поэкспериментировать с трендовыми цветами 2021 – 2022 года.

Наша подборка палитр поможет подобрать цвет, который изменить настроение помещения. И что важно – здесь найдутся оттенки на любой вкус.

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Комбинация пастельных цветов

Комбинация пастельных цветов / Фото love property

Пастельные тона остаются лидерами этого и следующего года. Для фанатов пастели компания Lick даже предложила специально разработанную коллекцию красок Neo Deco, в которой идеально сочетаются мелово-розовый, солнечный желтый и свежий синий. Эксперты отмечают, что эти цвета лучше всего подойдут для гостиной.

Горчичный оттенок

Трендовый цвет для оформления интерьеров / Фото love property

На смену прошлогодней охры пришел горчичный оттенок. Он несколько темнее предыдущего тренда и прекрасно выглядит в любых помещениях. Особенно стильным является сочетание с черными акцентами и мебелью природных оттенков.

Приглушенный голубой

Голубой в интерьере / Фото love property

Graham & Brown назвали голубой главным цветом 2022 года, а приглушенный оттенок Breathe, который идеально подходит для создания спокойного пространства, активно используется дизайнерами интерьеров для спален, гостиных и домашних офисов.

Чтобы создать ощущение легкости, можно совместить его с белым или другим глубоким тоном, что разбавит монохромную палитру.

Серый с оттенком натурального бежевого

Оттенок Greige в интерьере / Фото love property

Greige – о тепле и уюте. Это органический переход от нейтрального серого до более современного оттенка.

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Бежевый Brave Ground

Цвет Brave Ground в интерьере / Фото love property

Цвет, получивший название Brave Ground, – это теплый нейтральный тон, который создает баланс в любом помещении. Эта непринужденная столовая имеет прекрасный вид вместе с мебелью в натуральных тонах.

Розовый

Розовый цвет ванной комнаты / Фото love property

В этом и следующем году в дизайне будет фигурировать мягкий розовый. Компания Original Style выпустила особую линейку "Дикая роза", которая подходит для ванных комнат.

Камень

Теплые оттенки в интерьере / Фото love property

Теплые оттенки телесного цвета могут невероятно изменить настроение вашего дома. Эта тенденция идеальна для комнат в скандинавском стиле.

Терракота

Терракота в интерьере / Фото love property

Цвет на основе апельсина с успокаивающими янтарными оттенками идеален для спален. Для достижения максимального уюта, покрасьте ним все 4 стены или сделайте его акцентным цветом.

Изумрудный

Изумрудный в интерьере кухни / Фото love property

Дизайнеры со всего мира сходятся во мнении, что насыщенный зеленый цвет – это must have на современных кухнях.

Бирюзовый

Голубой в интерьере / Фото love property

Нежное сочетание серо-голубого и зеленого оттенков описывается как "интригующий полутон, который создает гармонию". На фоне белой деревянной отделки и натурального пола, такая краска сделает ваши помещения чистыми и свежими.

Смесь серого и розового

Цвет Sulking Room Pink в интерьере / Фото love property

Sulking Room Pink – это смесь серого и розового, которая является беспроигрышным вариантом для классической кухни-столовой.

Малиновый

Малиновый цвет в интерьере / Фото love property

Дизайнеры предусматривают всплеск популярности красно-розовых тонов. Тропические оттенки особенно удачные для акцентной стены, добавляя яркости и солнечного тепла в любую погоду.