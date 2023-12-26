Какие факторы влияли на рост цен в новостройках в 2023 году: ответ экспертки

В 2023 году средняя стоимость квартир на первичном рынке выросла почти во всех регионах Украины. Эксперт по недвижимости рассказала, что на это повлияло несколько факторов.

В этом году не было резких ростов и падений в цене – рынок, наоборот, стабилизировался. Если цены росли, то это было постепенно под влиянием удорожания себестоимости. Об этом в комментарии 24 Канала сообщила обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак.

Обратите внимание Защитные сооружения в новостройках: повлияют ли укрытие на стоимость квартир и сроки сдачи объекта

Что влияло на рост цен в новостройках

Экспертка Виктория Берещак говорит, что в 2023 году заметно выросла стоимость строительно-монтажных работ, в среднем на 35%, а также стройматериалов – на 45% из-за ряда факторов:

инфляция;

нехватка квалифицированных строителей, ушедших в ВСУ;

изменение (удлинение) логистических цепочек;

удорожание сырья;

утрата производственных мощностей на Востоке и Юге.

Хотя причины роста цен на жилье в новостройках существенны, существовал один сдерживающий фактор, благодаря которому повышение было умеренным.

Серьезным сдерживающим фактором стала психологическая и финансовая неготовность украинцев нести деньги массово в отделы продаж. Поэтому за год есть рост средней стоимости квадратного метра в Киеве в пределах 5% в гривне (у ликвидных заметнее, разница может достигать 7 – 12% в зависимости от качественных характеристик комплекса и степени готовности за год), во Львове – на 7%,

– исследовала Виктория Берещак.

Между тем в Ивано-Франковске, Тернополе или Ужгороде рост за год более заметен и колеблется в пределах 18 – 23%.

За последние два месяца цены на жилье во Львове снизились

Во Львове и на первичном, и на вторичном рынках стоимость покупки квартир снизилась. В процентах к падению цены составляет 3 – 5%. Местный риелтор Александр Милькович говорит, что львовяне, которые сейчас продают жилье, вынуждены снижать цену.

Самые высокие цены на квартиры были летом, то есть 4-5 месяцев назад. Потом рынок остановился и застройщики начали предлагать многие акции, беспроцентные рассрочки. Однако это пока не помогло улучшить ситуацию.