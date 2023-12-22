Спрос как на покупку, так и аренду квартир во Львове снизился, что повлияло и на стоимость жилья. К примеру, те львовяне, которые хотят сейчас продать свое жилье, вынуждены снижать цену. Об этом в комментарии 24 Канала рассказал местный риелтор Александр Милькович.

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Цены снизились на всех рынках во Львове

Александр Милькович говорит, что не только спрос на квартиры снизился, но и уменьшилось количество предложений на рынке.

Рынок сейчас остановился, спрос довольно низок, но и объектов не так много для выбора. Приблизительно 2 – 3 тысячи объектов. Цены за последние два месяца упали на 3 – 5% на первичном и вторичном рынке. Кто хочет продать квартиру сейчас, вынужден снижать цену,

– поделился риелтор.

По словам Мильковича, самые высокие цены на квартиры были летом, то есть 4 – 5 месяцев назад. Потом рынок остановился и застройщики начали предлагать многие акции, беспроцентные рассрочки. Однако это все равно пока не помогло улучшить ситуацию. Рынок не обвалился, но ситуация заметно ухудшилась.

Что касается цен на аренду, то они сейчас тоже ниже, чем были летом. Даже на однокомнатные квартиры, которые пользуются наибольшим спросом, цены упали.

Во Львове люди чаще всего ищут однокомнатные в новостройках с индивидуальным газовым отоплением. Аренда таких квартир была 17 – 18 тысяч гривен летом, а сейчас такие дома уже можно найти за 14 – 15 тысяч без проблем,

– рассказал Александр Милькович.

По наблюдениям риелтора цены на аренду снизились точно на 10%. Что будет дальше с рынком недвижимости – предсказать сложно. Александр Милькович говорит, что спрогнозировать сложно из-за того, что все зависит от военных событий в Украине.

Стоимость была высока в период "горячего сезона"

Обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак проследила, что в течение 2023 года цены на вторичное жилье во Львове выросли в период "горячего сезона". Речь идет о времени с августа по октябрь, когда студенты приезжали в города на учебу и многие украинцы вернулись из-за границы.

По словам эксперта, тогда стоимость повысилась в пределах 12 – 15% в зависимости от типа квартиры и локации. На сегодня однокомнатные вторичные квартиры во Львове можно купить в среднем за 57 – 60 тысяч долларов.