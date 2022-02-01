Какие города Украины открыли больше всего аукционов по аренде недвижимости в 2021 году

В 2021 году 868 городов и поселков Украины объявили почти 18,5 тысячи аукционов по аренде коммунального имущества в системе "Прозорро.Продажи".

Согласно данным системы, по результатам успешных торгов органы местного самоуправления получают от аренды 54 миллиона гривен дохода ежемесячно. Рассказываем, какие города стали лидерами.

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Какие города провели больше всего удачных аукционов

Первое место в рейтинге занял Энергодар, где успешными оказались 43 из 48 объявленных аукционов. Как следствие город будет привлекать 226 тысяч гривен в месяц.

На втором месте рейтинга – Житомир, где состоялось 79% успешных аукционов (218 из 277 аукционов). Город будет зарабатывать с аренды более 1 миллиона гривен ежемесячно.

Тройку лидеров замыкает Нетешин в Хмельницкой области. По итогам года город объявил 89 е-аукционов, 78 из которых были успешными и принесут общине более 243 тысяч гривен ежемесячного дохода.

На четвертой строчке рейтинга – Киев, показатель удачных сделок в котором составляет почти 72%.

В десятку лидеров также вошли Кривой Рог Черновцы, Горишние Плавни, поселок городского типа Кегичёвка, Николаев и Луцк.

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Города-лидеры по количеству аукционов и доходам

Лидерами рейтинга стали Киев, Днепр и Харьков.

Столица объявила 1 144 аукциона, из которых успешными были 821. По результатам торгов Киев будет получать в бюджет более 9 миллионов гривен ежемесячно. Днепр провел 699 аукционов, из которых – 521 успешный. Следовательно, в бюджет города будет поступать 2,7 миллиона гривен каждый месяц. Харьков будет получать от аренды ежемесячно 2,7 миллиона гривен благодаря 687 успешным аукционам.