Если же пренебречь одним из этих правил – вы получите кровать на один сезон, которая окажет негативное влияние на здоровье спины и в конце концов будет раздражать вас внешним видом и непрактичностью, рассказывает 24 канал.

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Так что предлагаем узнать, каких моделей лучше избегать.

Круглые кровати

Такие кровати – отличный выбор для квартир с нетипичной планировкой и полукруглыми стенами. Используя их, удастся рационально использовать непрактичное пространство, что часто встречается в старых квартирах. Однако на этом преимущества круглой кровати завершаются.

Даже несмотря на большое количество минималистичных моделей, спать на такой кровати неудобно, особенно если вы покупаете ее для пары. Форма подразумевает сужение у головы и ног, а выпуклый центр будет мешать удобному расположению в квадратных комнатах.

К тому же вам придется шить под заказ матрац и постельное белье. А это – лишние затраты, которых можно избежать, приобретя стандартную кровать.

Круглые кровати в интерьере займут много простора / Фото theskunkpot, indiamart, lakbermagazin

Мультифункциональные кровати "все в одном"

Кровать, содержащая дополнительные функции (радио, подсветку, боксы для хранения вещей), будет занимать слишком много места, а половина из предложенных функций никогда не будет использоваться на практике.

Особенно опасны кровати с отсеками для хранения вещей, для которых нужно поднимать всю конструкцию, включая матрац. Единственное, что дает такой бонус – постоянное перестилание постели.

Многофункциональные кровати – непрактичное решение / Фото homary, medicalsupplydepot

Лучше выбирать кровать на ножках и самостоятельно обустроить под ней выдвижные боксы для хранения вещей, которым не нашлось места в других зонах дома.



Как использовать пространство под кроватью / Фото architecturesidea

Чрезмерный шик

Ничего так не дешевит ваше помещение, как желание прибавить роскоши. Производители королевских кроватей в стиле барокко часто грешат пластиковыми элементами, которые, конечно, не имеют ничего общего с желанным шиком.

К тому же устанавливать такие кровати можно только в соответствующих стилях интерьера (классицизм, романтизм, барокко), которые сейчас редко используют для оформления помещений. А вот в популярных современных и этнических дизайнах подобные решения будут выглядеть как минимум бессмысленно.

Всегда учитывайте стиль интерьера / Фото hommes.studio, wayfair

Кожаные кровати

Кровать, обтянутая кожзамом, уже через 1 – 2 года потеряет первоначальный вид и начнет облезать. Сначала пострадает изголовье, а дальше и основа. При этом срок эксплуатации снизится до нескольких месяцев, если вы живете с животными.

Кровати с кожаной обивкой – непрактичное решение / Фото Pinterest

Детские кроватки-игрушки

Дети быстро вырастают. Вы даже не заметите, как истечет срок детской, которую нужно будет переустраивать в нейтральную комнату для подростка. Поэтому лучше сразу приобрести универсальную и удобную кровать, которая долго прослужит вам и вашим детям.

Тематические детские комнаты быстро становятся неактуальными / Фото alisuperdeals, Sdragon