Какие квартиры можно очень выгодно перепродать после победы

Эксперты неоднократно отмечали, что с 24 февраля на рынке недвижимости Украины исчез один из важнейших игроков – инвестор. Однако невысокие цены на жилье в отдельных регионах все же привлекают покупателей, стремящихся в дальнейшем реализовывать имущество для заработка.

Основатель и управляющий партнер компании HUG's Эрик Найман считает, что лучше всего инвестировать в жилье уже весной 2023 года. При этом эксперт рынка недвижимости Виктория Берещак добавляет, что будущим инвесторам нужно быть готовыми, что из-за войны срок сдачи объекта сдвинется более чем на 6 месяцев.

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Что можно выгодно перепродать после победы

По мнению Берещак, формат новостройки должен обеспечивать все необходимое для жизни, работы, отдыха, развития и воспитания детей на территории комплекса или в пределах пешей доступности. Эксперт называет это концепцией 15-минутного города, когда из ЖК до всех необходимых точек можно добраться максимально быстро. К тому же предпочтение отдается полифункциональным жилым кварталам с миксом инфраструктурных объектов.

Мини-полис – это формат застройки "город в городе", где сосредоточена торговая, рекреационная, коммерческая функции, а не только жилищная и обеспеченная максимальная приватность.

Также Берещак советует инвесторам ни в коем случае не уступать формат и концепцию, ведь это снизит привлекательность объекта в будущем.

Сэкономить, не потеряв качества жилой среды, можно двумя другими способами:

присмотреться к загородным комплексам в пригороде, где предлагают концептуальные жилищные проекты с многофункциональной инфраструктурой;

где предлагают концептуальные жилищные проекты с многофункциональной инфраструктурой; сэкономить на площади квартиры или этажа, например, брать не видовую, а обычную.

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Что будет со спросом

До войны инвесторы скупали однокомнатные квартиры, учитывая повышенный спрос. Однако, по прогнозам Берещака, после войны спрос вырастет и на двухкомнатные квартиры площадью 65 – 80 "квадратов".

Еще один фактор, который советует оценивать эксперт, это приватность и уровень безопасности комплекса. Это касается и охраны, и попадания посторонних во лобби, и конфиденциальность общественных пространств на территории.

Можно также поинтересоваться, как девелопер готовится к новым реалиям жизни, то есть какая ситуация с установкой дополнительных генераторов, солнечных панелей и зарядных станций, связанных с заботой о хотя бы частичной автономии комплекса уже сегодня.