Засновник та керуючий партнер компанії HUG's Ерік Найман вважає, що найкраще інвестувати у житло вже навесні 2023 року. При цьому експертка ринку нерухомості Вікторія Берещак додає, що майбутнім інвесторам треба бути готовими, що через війну термін здачі об'єкта посунеться більш ніж на 6 місяців.

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Що можна вигідно перепродати після перемоги

На думку Берещак, формат новобудови повинен забезпечувати усе необхідне для життя, роботи, відпочинку, розвитку та виховання дітей на території комплексу або в межах пішої доступності. Експертка називає це концепцією 15-хвилинного міста, коли з ЖК до усіх необхідних точок можна дістатись максимально швидко. До того ж перевага надаватиметься поліфункціональним житловим кварталам з міксом інфраструктурних об’єктів.

Зверніть увагу. Мініполіс – це формат забудови "місто в місті", де зосереджена торгова, рекреаційна, комерційна функції, а не тільки житлова, й забезпечена максимальна приватність.

Також Берещак радить інвесторам ні в якому разі не поступатися форматом і концепцією, адже це знизить привабливість об’єкта в майбутньому.

Зекономити, не втративши якості житлового середовища, можна двома іншими способами:

придивитися до заміських комплексів в передмісті, де пропонують концептуальні житлові проєкти з багатофункціональною інфраструктурою;

де пропонують концептуальні житлові проєкти з багатофункціональною інфраструктурою; зекономити на площі квартири чи поверху, наприклад, брати не видову, а звичайну.

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Що буде з попитом

До війни інвестори скуповували однокімнатні квартири, враховуючи підвищений попит. Однак, за прогнозами Берещак, після війни попит зросте і на двокімнатні квартири площею 65 – 80 "квадратів".

Ще один фактор, який радить оцінювати експертка, це приватність і рівень безпеки комплексу. Це стосується і охорони, і потрапляння сторонніх в лобі, і приватність громадських просторів на території.

Можна також поцікавитись, як девелопер готується до нових реалій життя, тобто яка ситуація із встановленням додаткових генераторів, сонячних панелей і зарядних станцій, що з піклуванням про хоча б часткову автономію комплексу вже сьогодні.