Об этом заявил основатель и управляющий партнер компании HUG's Эрик Найман, во время онлайн-конференции URE Club. В какую недвижимость вкладываться – дальше.

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Не бывает неудачных времен, есть только хорошие и плохие активы

По словам Наймана, даже несмотря на военное время, всегда можно найти, куда вложить собственные активы.

Время инвестировать всегда, нет плохого или хорошего времени, есть хорошие и плохие активы,

– добавил он.