Об этом заявил основатель и управляющий партнер компании HUG's Эрик Найман, во время онлайн-конференции URE Club. В какую недвижимость вкладываться – дальше.
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Не бывает неудачных времен, есть только хорошие и плохие активы
По словам Наймана, даже несмотря на военное время, всегда можно найти, куда вложить собственные активы.
Время инвестировать всегда, нет плохого или хорошего времени, есть хорошие и плохие активы,
– добавил он.
Один из вариантов, куда можно будет инвестировать – жилая недвижимость. Но, как заметил эксперт, это лучше делать не сейчас, а весной 2023 года.
Что касается жилой недвижимости, инвестиции возможны в жилье в Киеве, поскольку здесь понимаем, что происходит концентрация миграционных потоков, а остановка строительства – это лишь временное явление и цена вопроса по чему покупать.
– добавляет Найман.
Что касается коммерческой недвижимости, то Найман посоветовал воздержаться от инвестиций в офисы. А вот вложения средств в складские помещения могут быть куда более интересными. Однако, пока идет эскалация боевых действий, эксперт советует отложить это решение.
Он добавил, что в экономике рынок недвижимости не успевает за рынком акций: он позже начинает падать и растет позже. Активное восстановление и рост ВВП произойдет, как только закончится война и зарубежные инвестиции хлынут в Украину.