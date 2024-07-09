Из-за крошечной площади возникают сомнения, действительно ли это квартира. Вероятно, это одна из комнат, в которой обустроили несколько зон, чтобы продать ее как полноценное жилье. Хотя стоимость ее немаленькая – 23 500 долларов, передает Недвижимость 24, ссылаясь на данные из объявления на OLX.

Обратите внимание Колоссальная разница: в каких районах Киева самые дорогие и самые дешевые квартиры

Что внутри квартиры площадью 10 квадратов

Квартира расположена на улице Уинстона Черчилля, на первом этаже панельной пятиэтажки.

Внутри сделан хороший ремонт, на фото видно кухонную зону и маленькую ванную комнату с душем. Однако есть одно "но": в квартире вообще нет мебели и техники, кроме нескольких кухонных шкафов. А это еще дополнительные расходы для нового владельца, который к тому же должен оплатить комиссию и налоги.

Современный интерьер в нейтральных тонах / Фото OLX

"Дополнительные расходы: 1000 долларов комиссии и налоги пополам. Эта квартира-студия расположена в Днепровском районе, который славится своей удобной транспортной развязкой и развитой инфраструктурой. Поблизости есть магазины, кафе, парки и остановки общественного транспорта, что делает ее привлекательной для арендаторов", – говорится в объявлении.

Квартиру продает агентство по недвижимости, которое отмечает, что "это идеальная инвестиционная возможность для тех, кто ищет пассивный доход от аренды".

Еще одна крошечная квартира площадью 14 квадратов

Также на вторичном рынке в столице предлагают маленькую квартиру на мансарде. Жилье площадью 14 квадратных метров продают по более выгодной цене – 19 тысяч долларов.

Внутри есть одна комната с кроватью, шкафом, столом, холодильником и стиральной машиной. Также отдельно есть душ и туалет, что расположен на нижнем этаже. Однако ванная комната, очевидно, общая.