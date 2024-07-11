Спрос низкий: какое жилье украинцы сейчас не хотят покупать и почему

Украинцы теперь меньше инвестируют в квартиры в новостройках. Эксперт говорит, что спрос переходит на вторичный рынок, где чаще всего покупки выбирают однокомнатные квартиры.

Спрос есть на однокомнатные вторичные квартиры, которые стоят около 60 тысяч долларов. Эксперт по вопросам недвижимости Иван Кудояр говорит, что люди сейчас опасаются инвестировать в новое строительство, поскольку идет война.

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Покупка жилья в Украине: какие квартиры выбирают, а какие – нет

Среди важных критериев выбора жилья – расположение и наличие ремонта. Больше всего покупатели ищут квартиры на нижних этажах и с готовым ремонтом.

Люди не хотят заниматься квартирой "с нуля" – жилье без ремонта продать трудно, а обустраивать бывает долго и дорого.

Никто не хочет связываться с ремонтами,

– отметил эксперт.

Специалист считает, что на рынке в целом сложилась уникальная ситуация. Сейчас готовое жилье можно купить дешевле, чем такое, строящееся.

"Цены на первичном рынке плюс-минус такие же, как и до войны были. Есть застройщики, которые подняли на 10-15%, они мотивируют это стоимостью бензина, электроэнергии. Плюс темпы строительства у многих упали... В Киеве было 20 активных застройщиков, сейчас их осталось 7", – комментирует рыночную ситуацию эксперт.

В каких городах активно покупают квартиры

Особенно популярно жилье на Закарпатье, а также во Львове и Ивано-Франковске, потому что их считают более безопасными.

В то же время рынок недвижимости в Киеве и Киевской области не такой активный, несмотря на наплыв людей из других регионов. Там квартиры больше снимают, а не покупают.