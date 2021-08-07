Какие растения украсят рабочий стол: 5 идей для дома и офиса
Источник:24 канал
Рабочее место дома или в офисе должно быть не только функциональным, но и уютным. Ведь мы проводим за ним много времени.
Украсить его помогут комнатные растения. О пяти удачных вариантах – читайте далее.
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1. Кактусы
Этот вариант является одним из самых распространенных. Эти растения неприхотливы и отлично уживаются возле компьютерной техники.
Кактусы – универсальный вариант для дома и офиса / Фото Pixabay
2. Суккуленты
Суккуленты, несмотря на родственную связь с кактусами, выглядят совершенно иначе. Их можно комбинировать и создавать роскошные композиции. Они украсят любое помещение.
Суккуленты неприхотливы в уходе / Фото Pixabay
3. Каланхоэ
Это растение, пожалуй, знают все. Небольшие цветочки украсят рабочее место и подарят отличное настроение. Кроме того, они не требуют сложного ухода.
Каланхоэ – недорогое, но красивое растение / Фото Pixabay
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4. Драцена Сандера
Если вы любите минимализм, но хотите добавить изюминку в интерьер, это растение станет находкой. Драцена Сандера выглядит ярко за счет своего красивого цвета. Она напоминает бамбук. Помните, что драцена Сандера не любит солнечных лучей.
Этот вариант выглядит сдержанно и стильно / Фото botanichka
5. Фиалка
Фиалка – одно из самых популярных растений. Оно небольшое, поэтому не требует много места на столе. Фиалка красиво цветет и станет настоящим украшением. Для нее важно хорошее освещение и отсутствие прямых солнечных лучей.
Фиалка бывает в различных цветах / Фото Pixabay