Какие растения украсят рабочий стол: 5 идей для дома и офиса

Рабочее место дома или в офисе должно быть не только функциональным, но и уютным. Ведь мы проводим за ним много времени.

Украсить его помогут комнатные растения. О пяти удачных вариантах – читайте далее.

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1. Кактусы

Этот вариант является одним из самых распространенных. Эти растения неприхотливы и отлично уживаются возле компьютерной техники.

Кактусы – универсальный вариант для дома и офиса / Фото Pixabay

2. Суккуленты

Суккуленты, несмотря на родственную связь с кактусами, выглядят совершенно иначе. Их можно комбинировать и создавать роскошные композиции. Они украсят любое помещение.

Суккуленты неприхотливы в уходе / Фото Pixabay

3. Каланхоэ

Это растение, пожалуй, знают все. Небольшие цветочки украсят рабочее место и подарят отличное настроение. Кроме того, они не требуют сложного ухода.

Каланхоэ – недорогое, но красивое растение / Фото Pixabay

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4. Драцена Сандера

Если вы любите минимализм, но хотите добавить изюминку в интерьер, это растение станет находкой. Драцена Сандера выглядит ярко за счет своего красивого цвета. Она напоминает бамбук. Помните, что драцена Сандера не любит солнечных лучей.

Этот вариант выглядит сдержанно и стильно / Фото botanichka

5. Фиалка

Фиалка – одно из самых популярных растений. Оно небольшое, поэтому не требует много места на столе. Фиалка красиво цветет и станет настоящим украшением. Для нее важно хорошее освещение и отсутствие прямых солнечных лучей.

Фиалка бывает в различных цветах / Фото Pixabay