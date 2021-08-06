Для этого необязательно начинать ремонт и тратить на это массу времени. 6 способов освежить интерьер без капитальных работ, назвала дизайнер интерьера Виктория Файнблат.
Интересно Клубный дом: что это такое и где купить квартиру по доступной цене
Способы обновить интерьер жилья без ремонта
-
Выбросить хлам
Проведите ревизию дома – избавьтесь от всего, что собирает пыль. Такая уборка сделает помещения просторными и уютными. Помните, что старый хлам не нужно заменять новым.
-
Стены
Для того чтобы освежить комнату, достаточно поменять обои хотя бы на одной стене или перекрасить ее. Новые стены помогут ощутить изменения дома.
-
Освещение
По словам дизайнера интерьера, простая замена лампочек поможет привнести новизну. Помните, что свет бывает разных оттенков.
Обновить интерьер можно и без капитального ремонта / Фото pinterest
Читайте 5 табу в интерьере квартиры: от каких решений отговаривают дизайнеры
-
Перестановка
Даже если у вас старая мебель, можно ощутить себя в новом месте. Для этого сделайте перестановку, которая позволит чувствовать себя уютно и комфортно.
-
Шторы
Такой элемент, как шторы, позволяет обновлять интерьер хоть каждый день. Вот, только руки устанут их перевешивать…
– отметила Виктория Файнблат.
-
Декор своими руками
Дизайнер интерьера напомнила, что в интернете есть множество полезных мастер-классов. С их помощью можно сделать красивый и полезный декор для дома. Например, журнальный столик из старого ящика или оригинальный светильник из бумаги и проволоки.