Прикрасити його допоможуть кімнатні рослини. Про п'ять вдалих варіантів – читайте далі.

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1. Кактуси

Цей варіант є одним з найпоширеніших. Ці рослини невибагливі й відмінно уживаються біля комп'ютерної техніки.

Кактуси – універсальний варіант для дому та офісу / Фото Pixabay

2. Сукуленти

Сукуленти, попри родинні зв'язки з кактусами, виглядають зовсім інакше. Їх можна комбінувати й створювати розкішні композиції. Вони прикрасять будь-яке приміщення.

Сукуленти невибагливі в догляді / Фото Pixabay

3. Каланхое

Ця рослину, мабуть, знають усі. Невеликі квіточки прикрасять робоче місце і подарують відмінний настрій. Крім того, вони не вимагають складного догляду.

Каланхое – недорога, але красива рослина / Фото Pixabay

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4. Драцена Сандера

Якщо ви любите мінімалізм, але хочете додати родзинку в інтер'єр, ця рослина стане знахідкою. Драцена Сандера виглядає яскраво завдяки своєму красивому кольору. Вона нагадує бамбук. Пам'ятайте, що драцена Сандера не любить сонячних променів.

Цей варіант виглядає стримано та стильно / Фото botanichka

5. Фіалка

Фіалка – одна з найпопулярніших рослин. Вона невелика, тому не вимагає багато місця на столі. Фіалка красиво цвіте і стане справжньою окрасою. Для неї важливо гарне освітлення і відсутність прямих сонячних променів.

Фіалка буває різних кольорів / Фото Pixabay