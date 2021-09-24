Исходя из актуальных цен, Цюрих и Швейцария – самое дорогое место для деловых поездок в Европе. Женева заняла второе место в рейтинге.

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Сколько придется заплатить за бизнес-отели

В этом году средняя плата за отель в Цюрихе составляет примерно 243 доллара.

составляет примерно Цена на отели Женевы несколько ниже. Средняя стоимость ночи составит 240 долларов .

несколько ниже. Средняя стоимость ночи . Третий город в рейтинге – Париж. Цена в бизнес-отеле будет стоить 210 долларов.

Закрывают 5-ку лидеров – Лондон и Милан. Цены в отелях бизнес-класса обойдутся в этих городах в 201 и 190 долларов соответственно.

Сколько стоят европейские отели / Фото Statista

Не уступают в ценах Копенгаген, Базель и Амстердам – цены здесь варьируются от 186 – 179 долларов.

Также в рейтинг попали Ницца, Люксембург, Дублин и Венна.