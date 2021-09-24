Виходячи з актуальних цін, Цюрих та Швейцарія – найдорожче місце для ділових поїздок у Європі. Женева зайняла друге місце у рейтингу.
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Скільки доведеться заплатити за бізнес-готелі
- У цьому році середня плата за готель в Цюриху складає приблизно 243 долари.
- Ціна на готелі Женеви дещо нижчі. Середня вартість ночі становитиме 240 доларів.
- Третє місто в рейтингу – Париж. Ціна в бізнес-готелі коштуватиме 210 доларів.
- Закривають 5-ку лідерів – Лондон та Мілан. Ціни в готелях бізнес-класу обійдуться в цих містах у 201 і 190 доларів відповідно.
Скільки коштують європейські готелі / Фото Statista
Не поступаються в цінах Копенгаген, Базель та Амстердам – ціни тут варіюються від 186 – 179 доларів.
Також в рейтинг потрапили Ніцца, Люксембург, Дублін та Венна.