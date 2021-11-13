В каких районах Киева снизились цены на новостройки: инфографика

Согласно обновленным данным портала ЛУН, цены на киевскую недвижимость распределились неравномерно. На это повлиял ряд факторов.

Рассказываем, в каких районах наблюдалось самое существенное колебание, а также где не было зафиксировано ощутимых изменений. Детальнее – дальше.

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Средняя стоимость столичного "квадрата"

По обновленной статистике впервые за год средняя стоимость квадратного метра в новостройках Киева осталась без изменений. По состоянию на 1 ноября "квадрат" можно приобрести за 33 000 гривны.

Запуск новых проектов, находившихся на паузе у застройщиков из-за реформы ГАСИ, стал сдерживающим фактором для колебаний средней цены. Также эксперты отмечают, что в октябре наблюдался незначительный спад спроса покупателей.

Как распределились цены по районам Киева

Как распределились цены по районам Киева / Фото Finance

В каких районах снизились цены на новостройки

Цены по районам изменялись неравномерно. Кое-где наблюдались колебания в пределах 3500 гривен за квадратный метр. После взлета в сентябре Подольский район откатился назад на 3500 гривен – до отметки 37 700 гривен за квадратный метр.

2100 гривен на квадратном метре потерял Голосеевский район – 31200 гривен за квадратный метр. На 1000 гривен подешевел Соломенский район – до 27 800 гривен за "квадрат".

Самый дешевый – Деснянский район – стал еще доступнее на 600 гривен, сейчас квадратный метр в новостройке стоит в среднем 22 600 гривен. Просел в цене и Дарницкий район – до 26100 гривен за квадрат.

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Какие районы выросли в цене

Самый дорогой Печерский район удерживает и набирает высоту, за октябрь квадратный метр вырос на 3 500 гривен – теперь средняя стоимость квадратного метра здесь составляет 66 100 гривен.

Оторвался от остальной части Левобережья Днепровский район, здесь цена выросла на 2 800 гривен до 28 200 гривен за метр квадратный.

Шевченковский район подорожал на 1300 гривен – до 42500 гривен за квадратный метр. Аналогичная площадь в Святошинском районе подорожала 900 гривен – сейчас ее стоимость – 27 900 гривен за квадратный метр. На 500 гривен подорожал квадратный метр в Оболонском районе, средняя цена здесь – 29 200 гривен за квадратный метр.