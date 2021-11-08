Это первое падение после повышения, которое началось весной 2021 года, сообщают аналитики портала "СтройОбзор". Рассказываем, сколько придется заплатить за первичную недвижимость в ноябре.

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От эконома к де-люксу: как изменились цены

Как распределились цены по сегментам жилья в Киеве / Фото "СтройОбзор"

Эконом жилье

В эконом-классе цена продолжает снижаться. Эта тенденция началась в мае 2021-го и прослеживается до сих пор. Средняя стоимость квадрата в этом классе составляет 24 200 гривен. Это на 1,6% ниже, чем в сентябре.

Комфорт

С начала лета стоимость квадрата в этом сегменте резко возрастала. Ситуация несколько стабилизировалась только в начале октября. За этот период цена за квадрат достигла 36 300 гривен, что всего на несколько сотен меньше сентябрьского показателя.

Бизнес

В октябре бизнес-класс тоже был стабильным. Цена по сравнению с сентябрем не изменилась и составляет 57 200 гривен за квадрат.

Премиум

Изменения в этом сегменте оказались достаточно заметными. После летнего роста средняя цена опустилась до 69 400 гривен за квадрат. Это на 1% меньше, чем в сентябре.

Де-люкс

Цены на самые дорогие квартиры Украины спадают еще с середины лета. Однако в октябре удешевление составило целых 7%. Сейчас средняя стоимость квадратного метра в этом сегменте составляет 92 000 гривен.

Как распределились цены по районам

Как распределились цены по районам Киева в октябре / Фото "СтройОбзор"

Бессменный лидер по стоимости жилья на "первичке" – Печерский район. Актуальная стоимость квадратного метра сегодня составляет 75 000 гривен. За квадрат в Шевченковском районе придется заплатить 45 300 гривен. Подольский район со средней ценой 41 400 гривен за квадрат замыкает тройку лидеров.

В Голосеевском районе стоимость квадратного метра составляет 40 500 гривен, в Святошинском – 38 500 гривен, в Оболонском – 37 500 гривен, в Соломенском – 30 200 гривен.

Дешевую "первичку" можно приобрести в Днепровском, Дарницком и Деснянском районах Киева. Цены за квадрат здесь составляют 29 600 гривен, 27 900 гривен и 27 200 гривен соответственно.

Как на цены влияет приближенность к метро

Как распределились цены на новостройки Киева / Фото "СтройОбзор"

Расположение новостройки возле станции городской подземки оказывает существенное влияние на конечную стоимость квадратного метра. В список самых дорогих локаций, где сдаются новостройки, попадают станция метро "Крещатик", "Кловская", "Арсенальная".

Бюджетные новостройки следует искать возле станций "Оболонь", "Вырлица", "Бориспольская".