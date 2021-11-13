Розповідаємо, в яких районах спостерігалося найсуттєвіше коливання, а також де не було зафіксовано відчутних змін. Детальніше – далі.

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Середня вартість столичного "квадрату"

За оновленою статистикою, вперше за рік середня вартість квадратного метра в новобудовах Києва залишилася без змін. Станом на 1 листопада, "квадрат" можна придбати за 33 000 гривні.

Запуск нових проєктів, які були на паузі у забудовників через реформу ДАБІ, став стримуючим фактором для коливань середньої ціни. Також експерти зазначають, що у жовтні спостерігався незначний спад попиту з боку покупців.

Як розподілилися ціни за районами Києва

Як розподілилися ціни за районами Києва / Фото Finance

В яких районах знизилися ціни на новобудови

Ціни за районами змінювалися нерівномірно. Подекуди спостерігалися коливання в межах 3500 гривень за квадратний метр. Після зльоту в вересні, Подільський район відкотився назад на 3500 гривень – до позначки 37 700 гривень за квадратний метр.

2100 гривень на квадратному метрі втратив Голосіївський район – 31 200 гривень за квадратний метр. На 1000 гривень подешевшав Солом’янський район – до 27 800 гривень за "квадрат".

Найдешевший – Деснянський район – став ще доступнішим на 600 гривень, наразі квадратний метр у новобудові коштує в середньому 22 600 гривень. Просів у ціні й Дарницький район – до 26 100 гривень за квадрат.

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Які райони зросли в ціні

Найдорожчий Печерський район втримує й набирає висоту, за жовтень квадратний метр підріс на 3 500 гривень – тепер середня вартість квадратного метра тут становить 66 100 гривень.

Відірвався від решти Лівобережжя Дніпровський район, тут ціна зросла на 2 800 гривень до 28 200 гривень за метр квадратний.

Шевченківський район подорожчав на 1 300 гривень – до 42 500 гривень за квадратний метр. Аналогічна площа у Святошинському районі подорожчала 900 гривень – зараз її вартість – 27 900 гривень за квадратний метр. На 500 гривень подорожчав квадратний метр в Оболонському районі, середня ціна тут – 29 200 гривень за квадратний метр.