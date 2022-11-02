Цены идут на спад: в каких районах Киеве самое дорогое и самое дешевое жилье

Первичный рынок недвижимости Киева постоянно меняется. Стоимость квартир растет с начала полномасштабной войны. Впрочем, с наступлением зимнего периода все может измениться.

Так, по данным портала ЛУН, средняя стоимость квадратного метра в Киеве на начало ноября составляет 48,2 тысячи гривен. Для сравнения в октябре медианная цена "квадрата" закрепилась на отметке 49 тысяч гривен. То есть сейчас мы наблюдаем первое понижение стоимости квартир в столичных новостройках, начиная с июля.

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Самые дорогие и дешевые районы Киева для покупки жилья

Средняя цена квадратного метра в новостройках по районам в ноябре 2022 года варьируется от 29 700 до 108 900 гривен за квадратный метр. Из 10 районов, пятерка самых дорогих выглядит так:

Печерский – 108 900 гривен за квадратный метр;

– 108 900 гривен за квадратный метр; Шевченковский – 50 600 гривен за квадратный метр;

– 50 600 гривен за квадратный метр; Подольский – 54 700 гривен за квадратный метр;

– 54 700 гривен за квадратный метр; Голосеевский – 47 300 гривен за квадратный метр;

– 47 300 гривен за квадратный метр; Святошинский – 42 500 гривен за квадратный метр.

Дешевое жилье предлагают в:

Соломенском – 39 000 гривен за квадратный метр;

– 39 000 гривен за квадратный метр; Оболонском – 38 100 гривен за квадратный метр;

– 38 100 гривен за квадратный метр; Днепровском – 37 500 гривен за квадратный метр;

– 37 500 гривен за квадратный метр; Дарницком – 32 800 гривен за квадратный метр;

– 32 800 гривен за квадратный метр; Деснянском районах – 29 700 гривен за квадратный метр.

То есть, самые дешевые варианты квартир предлагают на левом берегу столицы (в трех районах).



Стоимость жилья в новостройках Киева / Инфографика ЛУН

Сколько стоят смартквартиры

На первичном и вторичном рынках представлено множество вариантов маленьких квартир, общей площадью от 20 квадратных метров. Так, квартира от застройщика в Дарницком районе, квадратный метр в которой стоит 600 – 700 долларов, обойдется покупателю в 12 500 долларов. В Голосеевском районе жилье с ремонтом площадью 21,59 "квадрата" обойдется в 36 703 долларов.

А на вторичном рынке есть предложение в Шевченковском и Днепровском районе. Здесь небольшое жилье можно приобрести за 29 900 и 53 000 долларов соответственно.