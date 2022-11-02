Так, за даними порталу ЛУН, середня вартість квадратного метра у Києві на початок листопада становить 48,2 тисячі гривень. Для порівняння у жовтні медіанна ціна "квадрата" закріпилася на позначці 49 тисяч гривень. Тобто зараз ми спостерігаємо перше зниження вартості квартир у столичних новобудовах, починаючи з липня.
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Найдорожчі та найдешевші райони Києва для купівлі житла
Середня ціна квадратного метра в новобудовах за районами у листопаді 2022 варіюється від 29 700 до 108 900 гривень за квадратний метр. З 10 районів, п'ятірка найдорожчих має такий вигляд:
- Печерський – 108 900 гривень за квадратний метр;
- Шевченківський – 50 600 гривень за квадратний метр;
- Подільський – 54 700 гривень за квадратний метр;
- Голосіївський – 47 300 гривень за квадратний метр;
- Святошинський – 42 500 гривень за квадратний метр.
Дешевше житло пропонують у:
- Солом'янському – 39 000 гривень за квадратний метр;
- Оболонському – 38 100 гривень за квадратний метр;
- Дніпровському – 37 500 гривень за квадратний метр;
- Дарницькому – 32 800 гривень за квадратний метр;
- Деснянському районах – 29 700 гривень за квадратний метр.
Тобто найдешевші варіанти квартир пропонують на лівому березі столиці.
Вартість житла в новобудовах Києва / Інфографіка ЛУН
Скільки коштують смартквартири
На первинному та вторинному ринках представлено чимало варіантів маленьких квартир, загальною площею від 20 метрів квадратних. Так, квартира від забудовника у Дарницькому районі, квадратний метр у якій коштує 600 – 700 доларів, обійдеться покупцю у 12 500 доларів. У Голосіївському районі житло з ремонтом площею 21,59 "квадрата" обійдеться у 36 703 доларів.
А на вторинному ринку є пропозиція в Шевченківському та Дніпровському районі. Тут невеличке житло можна придбати за 29 900 та 53 000 долари відповідно.