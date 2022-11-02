Так, за даними порталу ЛУН, середня вартість квадратного метра у Києві на початок листопада становить 48,2 тисячі гривень. Для порівняння у жовтні медіанна ціна "квадрата" закріпилася на позначці 49 тисяч гривень. Тобто зараз ми спостерігаємо перше зниження вартості квартир у столичних новобудовах, починаючи з липня.

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Найдорожчі та найдешевші райони Києва для купівлі житла

Середня ціна квадратного метра в новобудовах за районами у листопаді 2022 варіюється від 29 700 до 108 900 гривень за квадратний метр. З 10 районів, п'ятірка найдорожчих має такий вигляд:

Печерський – 108 900 гривень за квадратний метр;

– 108 900 гривень за квадратний метр; Шевченківський – 50 600 гривень за квадратний метр;

– 50 600 гривень за квадратний метр; Подільський – 54 700 гривень за квадратний метр;

– 54 700 гривень за квадратний метр; Голосіївський – 47 300 гривень за квадратний метр;

– 47 300 гривень за квадратний метр; Святошинський – 42 500 гривень за квадратний метр.

Дешевше житло пропонують у:

Солом'янському – 39 000 гривень за квадратний метр;

– 39 000 гривень за квадратний метр; Оболонському – 38 100 гривень за квадратний метр;

– 38 100 гривень за квадратний метр; Дніпровському – 37 500 гривень за квадратний метр;

– 37 500 гривень за квадратний метр; Дарницькому – 32 800 гривень за квадратний метр;

– 32 800 гривень за квадратний метр; Деснянському районах – 29 700 гривень за квадратний метр.

Тобто найдешевші варіанти квартир пропонують на лівому березі столиці.



Вартість житла в новобудовах Києва / Інфографіка ЛУН

Скільки коштують смартквартири

На первинному та вторинному ринках представлено чимало варіантів маленьких квартир, загальною площею від 20 метрів квадратних. Так, квартира від забудовника у Дарницькому районі, квадратний метр у якій коштує 600 – 700 доларів, обійдеться покупцю у 12 500 доларів. У Голосіївському районі житло з ремонтом площею 21,59 "квадрата" обійдеться у 36 703 доларів.

А на вторинному ринку є пропозиція в Шевченківському та Дніпровському районі. Тут невеличке житло можна придбати за 29 900 та 53 000 долари відповідно.