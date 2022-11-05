Особый спрос зафиксирован на однокомнатные квартиры Киева, отмечает 24 канал. Соответственно, на них растет и цена.

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Рекордсмены и аутсайдеры: где предлагают самые дешевые "квадраты"

Как свидетельствуют данные портала DOM.RIA, самое дорогое жилье предлагают в Киеве, где стоимость квадратного метра составляет 45 261 гривну. За столицей идут западные регионы. Так, квадратный метр в Закарпатской области к концу октября стоил 37 331 гривны. Это на 76% больше, чем в 2021 году.

В аутсайдерах спроса на жилье Сумская область, где предлагают самые дешевые однокомнатные квартиры. Один квадратный метр в среднем обойдется в 16318 гривен. Медианная стоимость "квадрата" по Сумам – 19 625 – 18 875 гривен за квадратный метр. Самые низкие цены на жилье зафиксированы в Ковпаковском районе (15 600 гривен).

Аренда квартир

В Украине за сентябрь-октябрь 2022 года появилось 426,7 тысячи новых предложений по аренде, что на 31% превышает показатели июля и августа. Наиболее активные владельцы квартир в:

Кировоградской,

Днепропетровской,

Полтавской области.

По состоянию на октябрь средняя цена аренды 1-комнатной квартиры в Киеве составила 23 740 гривен, что на 18,69% больше по сравнению с прошлым годом. В то же время, по Киевской области средняя цена аренды снизилась. Сейчас она составляет 14 350 гривен за "однушку".

Во Львовской области стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 20 162 гривен. Рекордный рост цены зафиксирован в Закарпатской области. В настоящее время средняя цена за однокомнатную квартиру – 19 368 гривен.