В каких странах ЕС молодежь дольше живет с родителями: ТОП-5

Евростат определил средний возраст, до которого молодые люди живут с родителями. Самый высокий показатель зафиксирован в Хорватии.

В пятерку лидеров также попали Словакия, Мальта, Италия и Португалия. В каком возрасте дети съезжают от родителей в этих странах – читайте далее.

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Что известно об исследовании

Евростат к Международному дню молодежи (отмечается 12 августа) определил средний возраст, в котором молодые люди переселяются от родителей. Средний показатель в странах Евросоюза в 2020 году составил 26,4 года.

Какие данные по странам

Лидером стала Хорватия – молодые люди живут с родителями в среднем до 32,4 года. Второе место заняла Словакия – 30,9 года. Далее следуют Мальта и Италия с показателем 30,2 года. Замыкает пятерку Португалия с возрастом 30 лет.

В южных и восточных странах Европы средний возраст, когда дети покидали родные дома, составлял от 20 до 30 лет, в большинстве северных и западных стран – от 20 до 25 лет.

В Хорватии дети съезжают от родителей в среднем в 32,4 года / Инфографика Евростата

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Интересные нюансы

В Швеции дети переселяются от родителей в среднем в 17,5 года, в Люксембурге – в 19,8 года, а в Дании – в 21,2 года.

Женщины раньше съезжают от родителей, чем мужчины / Инфографика Евростата

Примечательно, что мужчины оставляют дом в среднем в 27,4 года, а женщины – в 25,4 года. Исключением стала лишь одна страна ЕС – Швеция. Там девушки позднее, чем молодые люди, начинают жить отдельно.