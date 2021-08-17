До п'ятірки лідерів також потрапили Словаччина, Мальта, Італія і Португалія. В якому віці діти з'їжджають від батьків у цих країнах – читайте далі.

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Що відомо про дослідження

Євростат до Міжнародного дня молоді (відзначається 12 серпня) визначив середній вік, у якому молоді люди переселяються від батьків. Середній показник у країнах Євросоюзу у 2020 році склав 26,4 року.

Які дані по країнах

Лідеркою стала Хорватія – молоді люди живуть з батьками у середньому до 32,4 року. Друге місце посіла Словаччина – 30,9 року. Далі йдуть Мальта та Італія з показником 30,2 року. Закриває п'ятірку Португалія з віком 30 років.

Зверніть увагу! У південних та східніх країнах Європи середній вік, коли діти залишали рідні домівки, становив від 20 до 30 років, у більшості північних і західних країн – від 20 до 25 років.

У Хорватії діти з'їжджають від батьків у середньому в 32,4 року / Інфографіка Євростату

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Цікаві нюанси

У Швеції діти переселяються від батьків у середньому в 17,5 року, у Люксембурзі – в 19,8 року, а у Данії – у 21,2 року.

Жінки раніше відселяються від батьків, ніж чоловіки / Інфографіка Євростату

Примітно, що чоловіки залишають домівку у середньому у 27,4 року, а жінки – у 25,4 року. Винятком стала лише одна країна ЄС – Швеція. Там дівчата пізніше за хлопців починають жити окремо.