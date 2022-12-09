Об этом говорится в исследовании Global House Price Index от Knight Frank. Известно, что компания отследила динамику средних цен на жилую недвижимость в 56 странах мира.

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Как изменились цены на жилье

Несмотря на негативные прогнозы, в 45 из 56 проанализированных стран мира был зафиксирован рост цен на недвижимость.

В рейтинге стран с самым значительным ростом цен в третьем квартале 2022 года лидирует Турция. Здесь зафиксирован рост на 189,2%. Однако, если учесть инфляцию в этой стране, в реальном выражении цены выросли всего на 57,6%.

В целом десятка стран с высоким номинальным ростом цен на жилье выглядит так:

  1. Турция;
  2. Эстония;
  3. Венгрия;
  4. Чехия;
  5. Исландия;
  6. Словакия
  7. Македония;
  8. Израиль;
  9. Латвия;
  10. Словения.


Как изменились цены на жилье в мире / Скриншот 24 канала

Если учитывать цены без инфляции, рейтинг несколько видоизменится:

  1. Турция;
  2. Болгария;
  3. Испания;
  4. Греция;
  5. Германия;
  6. Кипр;
  7. Финляндия;
  8. Португалия;
  9. Великобритания;
  10. Италия.


Как изменились цены на жилье в мире / Скриншот 24 канала

Годовой спад цен в третьем квартале (без учета инфляции) зафиксирован только в шести странах:

  • Марокко (-0,3%),
  • Новой Зеландии (-2%),
  • Китае (-2,2%),
  • Перу (-4,7%),
  • Гонконге (-7,1%),
  • Южной Корее (-7,5%).

Компания также включила в рейтинг Украину. Согласно исследованию, в третьем квартале цены на жилье в номинальном выражении не изменились. Однако упали в годовом исчислении на 19,8% с учетом инфляции.