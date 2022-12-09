Про це йдеться у дослідженні Global House Price Index від Knight Frank. Відомо, що компанія відстежила динаміку середніх цін на житлову нерухомість у 56 країнах світу.

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Як змінилися ціни на житло

Попри негативні прогнози, у 45 із 56 проаналізованих країн світу було зафіксовано зростання цін на нерухомість.

У рейтингу країн із найзначнішим річним зростанням цін у третьому кварталі 2022 року лідирує Туреччина. Тут зафіксоване зростання на 189,2%. Однак, якщо врахувати інфляцію в цій країні, у реальному вираженні ціни зросли лише на 57,6%.

Загалом десятка країн з найвищим номінальним ростом цін на житло має такий вигляд:

  1. Туреччина;
  2. Естонія;
  3. Угорщина;
  4. Чехія;
  5. Ісландія;
  6. Словаччина
  7. Північна Македонія;
  8. Ізраїль;
  9. Латвія;
  10. Словенія.


Як змінилися ціни на житло у світі / Скриншот 24 каналу

Якщо враховувати ціни без інфляції, рейтинг дещо видозміниться:

  1. Туреччина;
  2. Болгарія;
  3. Іспанія;
  4. Греція;
  5. Німеччина;
  6. Кіпр;
  7. Фінляндія;
  8. Португалія;
  9. Велика Британія;
  10. Італія.


Як змінилися ціни на житло у світі / Скриншот 24 каналу

Річний спад цін у третьому кварталі (без урахування інфляції) зафіксовано лише у шести країнах:

  • Марокко (-0,3%),
  • Новій Зеландії (-2%),
  • Китаї (-2,2%),
  • Перу (-4,7%),
  • Гонконгу (-7,1%),
  • Південній Кореї (-7,5%).

Компанія включила до рейтингу також Україну. Згідно із дослідженням, у третьому кварталі ціни на житло у номінальному вираженні не змінилися. Проте впали у річному обчисленні на 19,8% з урахуванням інфляції.