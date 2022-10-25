Следует заметить, что в категории налога на недвижимость Эстония занимает лидирующие позиции уже 9 лет подряд.

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Отчет от Tax Foundation: что учитывали

В отчете Tax Foundation проанализировали налоги 38 страны: налог на имущество, чистые активы, наследство, а также налоги на финансовые операции.

Также аналитики подчеркивают, что сейчас происходит усиление мер по борьбе со сокрытием имущества. В рамках сотрудничества представленных стран, на рынке недвижимости внедряются новые информационно-технологические решения, позволяющие сделать процедуру выплат более прозрачной.

В каких странах самые низкие на наивысшие налоги на недвижимость

Согласно отчету 2022 года, рейтинг стран с самыми низкими налогами на недвижимость возглавили:

Эстония,

Новая Зеландия,

Словакия,

Австралия,

Латвия.

В то же время самые высокие налоги на имущество зафиксированы в Италии. За ней следуют:

Испания,

Швейцария,

Франция.



Где самые низкие на налоги / Скриншот 24 канала

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