В каких странах самые низкие налоги на недвижимость: отчет Tax Foundation
Источник:Tax Foundation
Аналитический центр Tax Foundation проанализировал налоговые ставки в 38 странах мира, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития. По данным анализа, самые низкие платежи поступают гражданам Эстонии.
Следует заметить, что в категории налога на недвижимость Эстония занимает лидирующие позиции уже 9 лет подряд.
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Отчет от Tax Foundation: что учитывали
В отчете Tax Foundation проанализировали налоги 38 страны: налог на имущество, чистые активы, наследство, а также налоги на финансовые операции.
Также аналитики подчеркивают, что сейчас происходит усиление мер по борьбе со сокрытием имущества. В рамках сотрудничества представленных стран, на рынке недвижимости внедряются новые информационно-технологические решения, позволяющие сделать процедуру выплат более прозрачной.
В каких странах самые низкие на наивысшие налоги на недвижимость
Согласно отчету 2022 года, рейтинг стран с самыми низкими налогами на недвижимость возглавили:
- Эстония,
- Новая Зеландия,
- Словакия,
- Австралия,
- Латвия.
В то же время самые высокие налоги на имущество зафиксированы в Италии. За ней следуют:
- Испания,
- Швейцария,
- Франция.
Где самые низкие на налоги / Скриншот 24 канала
Налог на недвижимость в Украине: справка
- Налог на недвижимость – это фиксированный платеж за земельные участки, здания, сооружения, жилые и нежилые помещения. В странах с развивающейся экономикой он составляет до 80% всех поступлений в местные бюджеты. Налог на недвижимость платят в 130 странах мира.
- Общая ставка налога на недвижимое имущество в 2022 году составляет 97,5 гривен за 1 квадратный метр. Ставка предусмотрена Налоговым кодексом.
- Плательщиками налога на недвижимое имущество (кроме земельных участков) являются физические и юридические лица, владеющие объектами площадью: для квартир – более 60 квадратных метров; жилых домов – более 120 квадратных метров; разных типов жилой недвижимости – 180 квадратных метров.
- В то же время, во время военного положения освобождению от налогообложения подлежит недвижимость, расположенная на территориях, где ведутся (вели) боевые действия, на временно оккупированных территориях, а также жилая недвижимость, которая стала непригодной для проживания из-за военной агрессии России против Украины.