Каким будет 2022 год: как выбрать стильную плитку, которая надолго останется в тренде

Модные тенденции при выборе плитки в 2022 году во многом являются продолжением прошлых лет. О том, как не прогадать и выбрать плитку, которая будет не только по душе, но и станет отражением модных течений – в нашем материале.

Модная плитка для ванной комнаты в 2022 году – это бежевый и земляной цвет. Такой декор позволит создать сдержанный, спокойный и гармоничный интерьер. Ванная комната может быть практичным пространством, в котором можно быстро принять душ, но также может превратиться в уютное убежище, благоприятное для вечернего отдыха в ванной.

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Еще одним трендом 2022 года есть зеленые и ботанические узоры. Если вы сейчас в поисках – выбирайте насыщенный, сочный зеленый цвет.

Модным выбором для ванной в 2022 году станет плитка с растительными мотивами. Большой популярностью пользуется плитка для ванной комнаты с мотивом монстеры, пальмовых листьев или бананового дерева. Однако такую ​​плитку можно использовать только за зеркалом или в душе. Остальные стены в ванной комнате следует оставить нейтральными.

Интересный дизайн / Фото pexels

Элегантный мрамор – еще одна модная опция. Такая плитка для стен смотрится очень стильно и элегантно. Материал красиво смотрится в классических или гламурных ванных комнатах. Особой популярностью пользуется плитка, имитирующая белый мрамор, поскольку она освещает комнату, делает ее чистой и чистоплотной.

Тренды дизайна интерьеров изменчивы, но правильно подобранная планировка и площадь квартиры помогут обустроить уют и комфорт на долгие годы. Следите за каталогом Корпорации Недвижимости РИЭЛ , чтобы выбрать самое удобное жилье для себя.

Тренды в дизайне / Фото pexels

Для пола отличным выбором станет теплое дерево. Такая плитка гарантирует просторное тепло и уют.

Волшебный стиль / Фото pexels

В кухне наиболее трендовым станет использование мозаичной плитки с восточными или марокканскими узорами. Она придаст простору динамики и сделает более привлекательной даже самую простую мебель.